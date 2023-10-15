台中男賣場戴「紙房子」面具持刀嚇人 警傍晚抓人送辦

台中市一名男子昨天被人拍到，臉戴影集「紙房子」的搶匪面具，一手持刀走向坐在餐桌的一名年輕消費者，靠近後即離開，影片上傳社群後，引發議論，台中市第三警分局今天傍晚通知涉案20歲李男到案，李辯稱面具、玩具刀都是在賣場買的，「只是好玩」，全案警詢後依違反社會秩序維護法送辦。

經查，網路社群「社會事新聞影音」近日流傳一段影片，影片中的男子臉戴netflix影集「紙房子」的搶匪面具，一手持刀前往坐在大賣場餐桌的一名年輕消費消費者，過程中男子疑在注意身旁持手機攝影的朋友有無錄到。

影片流傳後引發議論，台中市第三警分局查出是案發地點是所轄的分局，今天傍晚時，循線查緝涉案的20歲李姓男子到案，也查出案發時間為12日晚間。

李男自稱是工人，辯稱涉案的面具、玩具刀都是在大賣場買來的，因為一時好玩，才會做出該舉動，警方詢問後，將依違反社會秩序維護法送辦，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。