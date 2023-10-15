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對美女市代候選人喊我愛你 跟蹤男遭砸車 獲賠45萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市美女市代江品蓉去年選舉期間，被一名男子爆料說只因喊了「品蓉我愛妳」，就遭江的男友顏男率眾砸車，彰化地方法院最近審結此案，依妨害秩序罪將率眾砸車的顏男判刑4月，顏男也賠償45萬元達成和解。

不過江品蓉表示，「她才是受害者」，爆料余男先前是她租屋處的鄰居，長期跟蹤騷擾她，後來她嚇得搬離，但余男還是跑來大喊騷擾，男友才會約余男出來聊聊，希望他不要再騷擾，但後來發生砸車事件，她事先並不知情。

判決書指出，顏男（37歲）不滿余男騷擾女友江品蓉，去年2月25日凌晨2點多約余男於員林市「圓林園」見面，並聯繫友人張男等5人到場，余男到場後，顏男要求余男不要再有騷擾其女友行為，更恫嚇「你在那邊亂喊，小心被亂槍打死」，待余男開車要離去時，眾人開車及騎車包夾余男百萬名車，並砸毀車子，余男事後報警並求償。

法官認為，顏男等6人雖施暴砸車，但未傷及余男，且警察到場前，6人已停手，顏男後來也跟余男達成和解，賠償45萬元，因此依妨害秩序罪將率眾砸車的顏男等6人判刑4月到拘役30日不等徒刑，可易科罰金。

員林市美女市代江品蓉去年選舉期間，被一名男子爆料說只因喊了「品蓉我愛妳」，就遭江的男友率眾砸車。圖／翻攝自江品蓉臉書
員林市美女市代江品蓉去年選舉期間，被一名男子爆料說只因喊了「品蓉我愛妳」，就遭江的男友率眾砸車。圖／翻攝自江品蓉臉書
員林市美女市代江品蓉去年選舉期間，被一名男子爆料說只因喊了「品蓉我愛妳」，就遭江的男友率眾砸車。資料照／翻攝自彰化爆料公社
員林市美女市代江品蓉去年選舉期間，被一名男子爆料說只因喊了「品蓉我愛妳」，就遭江的男友率眾砸車。資料照／翻攝自彰化爆料公社

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