明揚大火近1個月後…屏縣府組律師團 維護罹難者家屬、傷者員工權益

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司9月22日發生大火爆炸，造成逾百人死傷，事發近一個月，明揚今舉行記者會說明後續善後補償。屏東縣府表示，相關調查均已啟動，明揚也應配合相關法律程序，縣府已委請律師組律師團，提供罹難家屬、受傷員工、與其他員工法律上協助，維護權益。

員工權益部分，縣府表示，尚無接獲勞資申訴案件申請，員工希望明揚能盡快召開對員工後續安置及相關權益說明會，縣府已建請經濟部產業園區高屏分局要求明揚公司在10月20日前提出計畫，確保員工勞動權益並持續追蹤個案狀況。

屏東縣府表示，根據醫療院所回報，現仍有9人住院；先前縣府協助先支付醫療費用，由於各家醫院是在次月中旬向健保署申報醫療費用健保署會在申報後統計再向縣府申請；有關明揚受傷者健保不給付的自付額度，目前尚未接獲健保局的申請，縣府於9月底曾請健保局粗估，從9月22日到9月28日約600萬元。

縣府表示，有關消防弟兄部分，殉職弟兄的撫卹正處理中，入祀忠烈祠已由縣消防局專案申請，消防署已完成核章送內政部中，縣府持續追蹤，並加快速度；受傷弟兄將視復原狀況及個人意願安排未來勤務，罹難及受傷家屬均採一對一關懷協助，消防弟兄們的心理復原和支持部分，安排專業心理師做全面性輔導協助，讓大家早日走出陰霾。