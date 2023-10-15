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省錢亂象！停車場斜坡停整排「不入閘門」 4車危險行徑無法罰

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園火車站周邊停車格一位難求，近日有民眾為了省停車費，竟直接將車輛停在地下停車場閘門前的斜坡，還不只一輛停放，相當危險。對此桃園警方獲報，表示停車場位置並非一般道路，無法依法開罰，只能請停車場管理單位加強管理，但危險行徑已經引起民眾議論。

桃園火車站商圈相當熱鬧，路邊停車格總是停好停滿，因此周遭設立許多收費停車場供民眾停放。但今凌晨中華路一處地下停車場卻出現民眾為了省錢，直接將車輛停在下坡的車道入口前，且整排共4輛小客車，未依規定進入感應閘門，畫面遭路過民眾拍下，直呼相當危險。

對此桃園警分局表示，該地點為私人停車場，非屬道路範圍，沒有適用道路交通相關法規，因此無法開罰。警方將協助聯繫該停車場管理單位加強管理，同時呼籲駕駛人車輛應依停車場規定停放，以免造成意外事故或影響他人權益。

整排共4輛小客車未依規定進入感應閘門停車。記者周嘉茹／翻攝
整排共4輛小客車未依規定進入感應閘門停車。記者周嘉茹／翻攝
中華路一處地下停車場今凌晨出現民眾為了省錢，直接將車輛停在下坡的車道入口前。記者周嘉茹／翻攝
中華路一處地下停車場今凌晨出現民眾為了省錢，直接將車輛停在下坡的車道入口前。記者周嘉茹／翻攝
桃園火車站周遭設立許多收費停車場供民眾停放。記者周嘉茹／翻攝
桃園火車站周遭設立許多收費停車場供民眾停放。記者周嘉茹／翻攝

停車場 桃園 火車站 停車費

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