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661人酒後上路被法辦！雲林酒駕大執法今再逮5人 餐敘飲酒駕車居多

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

即將入冬，吃補或餐宴機會增加，雲林縣今年1至9月取締高達1120件酒駕違規，顯示民眾仍存僥倖之心，昨晚到深夜凌晨全縣6個分局同步實施大規模路檢，又再取締5件酒駕，以餐敘飲酒駕車為多，酒測值均超過0.25mg/l，5人被依公共危險罪移送法辦，警方強調取締酒駕將成為日常勤務嚴格執行，呼籲民眾酒後千萬別上路。

雲林縣警察局說，從今年1月到9月共發生168件酒駕死傷交通事故，造成1死196人受傷；這段期間取締酒駕案件更高達1120件，其中因酒測超標被以公共危險罪移送法辦的也多達661件，顯見仍有駕駛人存有僥倖心態酒後駕車。

為宣示警察強力取締酒後駕車決心，雲林縣警局啟動防制酒駕專案勤務，從昨晚起到今天凌晨各分局全面在各鄉鎮可能酒駕較多的路段實施路檢，一晚下來共取締5件，酒測值均超過0.25mg/l，依公共危險罪移送法辦，其中以冬季餐敘飲酒駕車

警方指出，酒駕是道路的隱形殺手，即便高額罰鍰仍無法有效嚇阻一些民眾的僥倖心態，因此除配合全國專案取締外，雲林縣將針對易發生酒駕肇事地點、餐廳、KTV、夜店等，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，採高強度取締，鐵腕掃蕩酒駕，呼籲善用「代客叫車」及「指定駕駛」，勿以身試法，更不可抱僥倖之心。

警方提醒飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雲林今年酒駕到九月高達千餘件，其中六百多人被法辦，但昨晚大執法仍再取締五件。記者蔡維斌／翻攝
雲林今年酒駕到九月高達千餘件，其中六百多人被法辦，但昨晚大執法仍再取締五件。記者蔡維斌／翻攝
雲林今年酒駕到九月高達千餘件，其中六百多人被法辦，但昨晚大執法仍再取締五件。記者蔡維斌／翻攝
雲林今年酒駕到九月高達千餘件，其中六百多人被法辦，但昨晚大執法仍再取締五件。記者蔡維斌／翻攝

酒駕 雲林 酒測 警察

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