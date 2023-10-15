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搶修復電被人騎車衝撞、還用板手揮擊 台電維修工驗傷將提告

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

小犬颱風造成嘉義縣沿海4萬多戶停電，大量電話湧入台電通報專線被塞爆，東石鄉2名鄉民等不到回音，出門又巧遇台電維修車，憤而騎車衝撞、持板手揮擊維修工。台電今天表示，工會維護會員工作權益，支持維修工驗傷提告。警方將依傷害罪、強制罪移送法辦。

維修工報案時說，10月6日到東石鄉搶修，有2人因停電情緒激動，其中一人騎車衝撞，並強行將工程車上副駕駛座人員拉出，還有一人持板手攻擊，還出言恐嚇「要撂人來」。目前已到醫院完成驗傷，左腿有部分紅腫、挫傷，並到派出所報案，會在工會支持下提告。

警方表示，依法受理案件，因有騎車衝撞、拉人等動作，將依傷害罪、強制罪移送法辦，但維修工未提告恐嚇罪。台電公司表示，因停電區域太廣，電話實在接不來，能理解民眾停電著急情緒，希望大家保持理性，大小聲、口氣差都能體諒，但不要動手攻擊。

台電公司表示，第一時間向員工了解狀況後，有發出一篇澄清稿說明，稱員工身體沒有大礙。工會得知此事後，決定捍衛會員的權益，台電公司總經理也很支持，因此有請維修工先去驗傷，並到派出所報案，確定會提告，希望未來不要再發生攻擊事件。

台電公司表示，多年前停電時，雲林縣口湖鄉也有維修工被攻擊，直接拖下車暴打一頓，拳拳到肉、身受重傷。雖然這次衝突沒造成嚴重傷害，但憂日後影響員工士氣，將員工協助提告，捍衛第一線工作安全，讓公司更有向心力，把工作做得更好。

台電維修工辛苦搶修復電，日前遭民眾騎車衝撞、持板手揮擊。圖／聯合報系資料照
台電維修工辛苦搶修復電，日前遭民眾騎車衝撞、持板手揮擊。圖／聯合報系資料照
台電維修工（右）被民眾騎車衝撞、持板手揮擊，已到醫院驗傷將提告。圖／聯合報系資料照
台電維修工（右）被民眾騎車衝撞、持板手揮擊，已到醫院驗傷將提告。圖／聯合報系資料照

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