台中消防員被控捏造同事不倫、玩跳蛋 二審逆轉全無罪

吳姓男子曾是台中市消防員，但他被多名同事指控，涉偽造對話紀錄、冒名在消防署張貼同事婚外情、充電玩跳蛋等不實文章，一審僅認定吳偽造與股長LINE對話紀錄，判刑5月，其餘無罪，上訴二審則認為，吳偽造的對話紀錄，不屬私文書或準私文書，不能以偽造文書論罪，逆轉改判無罪。

判決指出，吳姓男子（38歲）曾是台中市消防局的消防員，2021年間遭消防局免職，不過吳被消防局人事室鍾姓主任、簡姓專員、顏姓科員等3人指控，吳疑因考績被打丁等，而對鍾等人產生怨恨，進而捏造不實文章報復。

鍾等3人指控，吳男曾在2019年10月2日，假冒顏姓科員的名義，在消防署的民意論壇上，張貼人事室鍾姓主任與簡姓專員每周一次婚外情、利用上班時間充電玩跳蛋等3篇文章。

吳男還被人事室徐姓股長指控，2019年10月12日，吳假冒其名義在消防署民意論壇上發文，指控簡姓專員在辦公室內用公電充行動電源、玩跳蛋；吳男還被控，創設徐姓股長的LINE帳號後，在2019年12月14日偽造自己與股長的LINE對話紀錄，以作為在台中高等行政法院另起訴訟案件的證據。

警方獲報後，在2020年1月間前往搜索，查扣吳男所持的手機一隻，不過吳男始終否認犯案，辯稱他過去若有相關的檢舉，都是具名的檢舉，鍾等人在民意論壇所指控的不實文章，不是他所張貼，他也沒有冒用徐姓股長的帳號，偽造相關對話紀錄。

一審認定，根據台中市刑大科偵隊所調查的IP位址等相關資料，無法認定在消防署民意論壇所刊登的不實文章，是吳所為，判處無罪。

但吳男偽造與股長對話紀錄部分，合議庭審酌，該吳男與徐早是LINE好友，但該股長假帳號是在2019年12月9日創建，事隔5日，吳男先向該假帳號打招呼後，該名假帳號即提到「就是他們搞你啊，考績丁等的平時訪談紀錄也是」、「因為主任交代各主管要寫很難聽」、「報獎盡量不准、處分盡量加大」等語。

合議庭認為，既然吳男與徐早是LINE好友，怎會對一個突然出現在LINE通訊錄的假帳號沒有懷疑，而且是吳先傳訊給假帳號，假帳號才回訊相關內容，與一般詐騙行徑不符，認定該對話紀錄是吳所偽造，依偽造私文書罪，判刑5月，得易科。