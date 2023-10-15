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妹妹借錢照顧病哥 他去世無力再安葬 善心人捐款度難關

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

張姓男子常進出監獄和醫院，全靠妹妹借錢籌醫藥費，他日前病逝，妹妹已無力安葬他，台中市水幫漁公益協會成員捐款幫忙，昨天送善款到張男靈堂前，他妹妹紅了眼眶感謝；殯葬業者說，張男的妹妹也向朋友借錢付他的住院費，有些朋友獲知張家情形後，感慨回應「妳不用還錢，我也盡點力」。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，住大雅區的65歲張姓男子是低收入戶，因為身體狀況不好，長期住療養院，病情嚴重惡化，後來轉送護理之家，最後病逝醫院。

張男生前都是妹妹和三哥照顧，妹妹的丈夫去世，她育有二女，自己也罹癌，生活都靠女兒，三哥72歲，年紀大，經濟方面也無力幫付弟弟的喪葬費用3萬5000元。

水幫漁公益協會接獲殯葬業者通報，查證後由會員捐款幫助，理事長阮漢翔昨天送善款到張男的靈堂前，他妹妹接到善款時，紅著眼眶道謝。

殯葬業者表示，張男的妹妹為了支付他的療養院和住院費用，借信貸也向朋友借錢，哥哥病逝後，她要獨自面對龐大還款壓力，幸好有些朋友表明不會要求她還錢，稍減輕她的還款壓力。

台中市張姓男子病逝，妹妹無力再支付喪葬費，善心人士捐款幫忙，昨天送善款到靈堂前。圖／台中市水幫漁公益協會提供
台中市張姓男子病逝，妹妹無力再支付喪葬費，善心人士捐款幫忙，昨天送善款到靈堂前。圖／台中市水幫漁公益協會提供

妹妹 捐款 台中市

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