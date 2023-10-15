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影／「煉金4招」詐264人...新北水房洗錢5.6億20人落網
新北市吳姓男子等人在新北、宜蘭等地，設立洗錢水房，替假投資詐欺機房洗錢，該詐團利用「煉金四招」，以抽中股票等4種套路，讓被害人誤以為投資獲利豐厚，持續加碼投入，被害人高達264人，不法洗錢金額超過5.6億元，台中市刑大在今年分兩波行動，出動特警攻堅帶回吳等20人，新北地檢署依詐欺等罪起訴。
台中市刑大四隊根據165反詐騙平台分析被害人資料，經清查比對後，發現吳姓男子（49歲）為首的洗錢水房，經報請新北地檢署檢察官指揮後，展開偵辦。
檢警調查發現，吳男是替一團假投資詐騙機房洗錢，該機房是利用假投資的手法詐騙，有所謂的「煉金四招」，包括利用LINE群組樁腳分享獲利經驗、辦理公益講堂、佯稱抽中股票、匯款指導的套路，讓被害人以為加入了專業的投資群組，再以獲利的成交紀錄取信被害人，讓被害人不斷加碼投入積蓄。
經查，吳男等人的水房藏身在新北、宜蘭蘇澳等地，吳男等人經手的金流超過5.6億元，被害人數超過264人，全案在今年4月、6月間認為時機成熟，展開行動，出動特警攻堅，陸續帶回吳等涉案20人，依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪，移送新北地檢署後，檢方聲押吳等10人獲准，其餘涉案人以3至5萬元交保。
新北地檢署近日偵結，依詐欺、洗錢、組織等罪，起訴吳等20人，全案移審新北地院後，院方認定吳有逃亡、滅證之虞，繼續接押。
台中市刑警大隊呼籲，勿隨意聽信下載不明來源之軟體及應用程式，網路投資應再三查證，避免掉入詐騙陷阱血本無歸。
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