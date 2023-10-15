聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢方遲誤上訴期間1天 高院駁回林杏兒當選無效之訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

前國民黨中常委蕭景田去年選舉期間為求台北市議員候選人林杏兒當選，涉嫌行賄，士林地檢署偵辦期間也對林提起當選無效之訴，一審駁回告訴，高等法院證實，二審因檢方遲誤上訴1天，再次駁回檢方上訴。

全案源於去年地方公職人員選舉期間，林杏兒是台北市北投、士林選區市議員候選人，蕭景田為求林杏兒當選，涉嫌對該選區多名里長候選人行賄，林杏兒後續順利當選。

士林地檢署介入偵辦後，依法向士林地院對林杏兒提起當選無效之訴，一審法院認定檢方舉證不足，林杏兒無知悉、授意蕭景田涉賄；二審高等法院認為，因檢方遲誤上訴期間1天，遂駁回上訴，全案確定。

對此，士檢初步回應，尚未接獲判決書，等到狀況釐清後將正式對外回應。

國民黨北市新科議員林杏兒。本報系資料照／記者余承翰攝影
國民黨北市新科議員林杏兒。本報系資料照／記者余承翰攝影

林杏兒 蕭景田

延伸閱讀

檢方上訴遲1日 北市議員林杏兒當選無效遭駁確定

向心夫婦無罪確定 高院今撤銷出境限制、歸還扣押7.5億3間房

表妹幫買票！屏東縣六屆議員賄選案 二審逆轉當選無效定讞

屏縣6屆議員被判當選無效遭解職 吳亮慶嘆：要休息了

相關新聞

檢方上訴遲1日 北市議員林杏兒當選無效遭駁確定

前國民黨中常委蕭景田為求北市議員候選人林杏兒當選涉賄，士檢對林杏兒提起當選無效之訴。一審駁回檢方告訴。二審因檢方遲誤上訴...

檢方遲誤上訴期間1天 高院駁回林杏兒當選無效之訴

前國民黨中常委蕭景田去年選舉期間為求台北市議員候選人林杏兒當選，涉嫌行賄，士林地檢署偵辦期間也對林提起當選無效之訴，一審...

德國婦開車占車道臨停 喪偶還遭究責 二審逆轉獲判無罪

70多歲安姓德國籍婦人去年3月深夜駕車載同齡汪姓丈夫經台3線嘉義中埔路段，因後車廂門未關緊，在畫有分向限制線臨停，汪下車...

台版柬埔寨案棄屍組潘男棄保遭通緝 新北刑大：積極查緝歸案

台版柬埔寨求職詐騙三死案，同案屬「棄屍組」共犯潘依凡，今年三月獲裁定交保，獲釋後另涉毒品案，七月遭桃園地檢署發布通緝，士...

丟垃圾沒專用袋！清潔隊司機讓他賺6萬多 各判刑1年4月

新北市吳姓男子承包板橋區橋中市場攤商廢棄物及廚餘清運，利用請板橋清潔隊員黃姓男子涼飲或檳榔之便，由黃協助清運時得未使用新...

詐欺犯假釋不到2個月...再假扮律師繼續騙 下場慘了

台中曾姓男子因詐欺、偽造文書被判1年4月入獄，未料他才假釋不到2個月就佯裝律師，替洪姓女子諮詢、撰狀收錢，曝光後又被依律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。