德國婦開車占車道臨停 喪偶還遭究責 二審逆轉獲判無罪
70多歲安姓德國籍婦人去年3月深夜駕車載同齡汪姓丈夫經台3線嘉義中埔路段，因後車廂門未關緊，在畫有分向限制線臨停，汪下車查看，遭林姓婦人後車超速追撞不治，一審認安、林兩婦均有過失各判4月、8月，上訴二審，法官認車禍為林婦行車過失所起，改判安婦無罪，林婦獲緩刑。
一審判決，依嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會鑑定，「一、林婦駕駛轎車，夜間行經路段，未注意車前狀況，由後追撞顯示故障燈靜停於車道上的汪行人及安轎車，為肇事主因。二、安婦駕駛轎車，夜間行經路段，占用車道臨時停車，妨礙車輛通行，為肇事次因」。
因此，法官認安婦犯過失致人於死罪處4月，緩刑2年；林婦犯過失致人於死罪處8月，雙方不服均上訴。
台南高分院合議庭認為，依原審勘驗結果所示，安婦駕駛轎車途經該車禍事故發生地點，因檢查車況而臨時停車，雖有占用部分車道、未緊靠道路邊緣，但已開啟故障警示燈號警示後車用路人減速、暫停，駕駛安婦也在駕駛座操控車輛，且時間甚短，並非一般的停車，難認屬於妨礙車輛通行情況。
同時，這起車禍事故的肇因是因林婦行車過失所起，難以歸咎於安婦違規停車行為，彼此間並無相當因果關係，自無課予安婦過失致死罪責的餘地。
合議庭指出，林婦於審理期間，已與安婦經院方調解成立，林婦願給付安婦400萬元，其中汽車強制責任險賠償金200萬元已由安婦領訖，其餘200萬元部分，其中130萬元已於今年8月底給付，其餘70萬元部分則將按月各給付安婦1萬元至清償完畢止。
合議庭表示，林婦確有盡力彌補所造成損害，認原審所量處刑度，仍屬允當，安婦也願意原諒林婦，且同意法院給予林婦緩刑機會。因此，法官改判安婦無罪，林婦維持8月徒刑，但緩刑5年。
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