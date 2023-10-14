檢方上訴遲1日 北市議員林杏兒當選無效遭駁確定

前國民黨中常委蕭景田為求北市議員候選人林杏兒當選涉賄，士檢對林杏兒提起當選無效之訴。一審駁回檢方告訴。二審因檢方遲誤上訴期間1天，日前駁回檢方上訴確定。

高院晚間證實，此案因檢察官遲誤上訴期間1天，上訴不合法，駁回檢方上訴確定，承審法官為求慎重起見，因此於10月2日開庭確認，目前判決書尚未公開。士檢則回應，待收到判決書後再討論。

國民黨籍台北市議員林杏兒晚間接受中央社記者電話訪問時說：「感謝司法終於還我清白」，讓這段時間的陰霾可以結束。

全案起於，中央選舉委員會於去年11月26日舉辦111年地方公職人員選舉，時任國民黨副發言人林杏兒為台北市第14屆議員選舉第1選舉區（北投、士林區）候選人。

士林地檢署指出，蕭景田、林杏兒樁腳曾繁川認為林杏兒選情不佳，有落選之虞，因此於去年11月22日拜訪多名里長候選人，並交付放有林杏兒選舉文宣的現金信封袋。林杏兒於同年12月2日經中選會公告當選。

士檢表示，去年12月30日依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，向士林地方法院對林杏兒提起當選無效之訴。

一審士林地方法院認為，林杏兒無知悉、授意蕭景田涉行賄，檢方舉證不足，於今年7月駁回檢方告訴。案經士檢提起上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，此案因檢察官遲誤上訴期間1天，上訴不合法，駁回檢方上訴，全案確定。

公職人員選舉罷免法指出，當選無效訴訟以二審終結，且各審受理法院應於6個月內審結。