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丟垃圾沒專用袋！清潔隊司機讓他賺6萬多 各判刑1年4月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓男子承包板橋區橋中市場攤商廢棄物及廚餘清運，利用請板橋清潔隊員黃姓男子涼飲或檳榔之便，由黃協助清運時得未使用新北市專用垃圾袋，長達7個月，不法獲利6萬餘元，新北地院日前依共同犯對主管事務圖利罪，各判刑1年4月，緩刑4年，裭奪公權1年，可上訴。

新北市環保局板橋清潔隊於2021年初接獲檢舉，指板橋清潔隊員黃男（62歲）每次上班於表定收運線清運後，都會將垃圾車繞至板橋區僑中一街僑中市場，清運吳男（64歲）手中未使用新北市專用垃圾袋垃圾數十包。

清潔隊督導暗中跟隨確認後報請新北地檢署檢察官指揮法務部廉政署偵辦，經查，綽號「阿三」吳男未領有廢棄物清除及處理許可文件，自2020年9月至2021年3月26日，以每次收費60元代價，承攬在僑中市場豬肉攤、自助餐業者、魚肉攤商三處攤商的廚餘及廢棄物清運。

吳男為節省購買垃圾專用袋的清潔費用支出，免費提供涼飲或檳榔給清潔隊員黃男，只要黃男有上班，清運垃圾都可免用垃圾專用袋。廉政官員查出7個月內，黃男共違規協助清運140天，依每次清運10袋75公升垃圾專袋，未使用專用垃圾袋而減免清除處理費3萬7800元，向攤商收取垃圾清理費2萬6160元，不法獲利為6萬3960元。

新北檢方今年4月底依貪汙治罪條例之對主管事務圖利罪嫌起訴二人，考量黃男到案後坦承犯行，且無犯罪所得，而吳男到案後自動繳交全部所得財物，請求法院減輕其刑。新北地院日前依與共同犯對主管事務圖利罪，各判刑1年4月，緩刑4年，裭奪公權1年，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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廢棄物 新北

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