詐欺犯假釋不到2個月...再假扮律師繼續騙 下場慘了
台中曾姓男子因詐欺、偽造文書被判1年4月入獄，未料他才假釋不到2個月就佯裝律師，替洪姓女子諮詢、撰狀收錢，曝光後又被依律師法判6月，並經矯正署撤銷他前案假釋，曾不服提行政訴訟，法院一、二審都認為他再犯率高，嚴重影響治安駁回確定，曾必須回監服7個多月殘刑。
經查，曾男因偽造文書、詐欺罪被判1年4月，2019年5月10日入監執行至2020年3月2日假釋，未料曾男才剛出監就假冒律師，並以假名受洪姓女子委任處理民事糾紛，前後替她諮詢、寫訴狀，收了4萬9000元，後經洪女自行上法務部、律師公會網站查詢發現報警。
法院另依違反律師法判曾男6月確定後，法務部矯正署撤銷其假釋；曾男不服提行政訴訟，主張矯正署複審決定違背法令規定時間，請求撤銷原處分。
矯正署抗辯稱，曾男因偽造文書、詐欺等罪入監，才假釋不到2個月，又佯稱自己是律師多次向洪女詐取諮詢、撰狀費用再被判刑6月，其犯行造成他人財損，反覆實施、再犯率高，撤銷其假釋依法有據。
台中地院行政庭認為，曾男假釋不到2個月仍不知悔改，佯裝律師被判刑，嚴重影響治安、民眾對律師信賴，認為他有再入監必要，駁回其訴。
曾男不服上訴，主張矯正署未審酌當初准予他假釋的初衷，且他這次犯罪是「1人對1人」並非詐團手段，究責不該無限上綱；台中高等行政法院仍認為，曾男具有反覆實施、再犯率偏高，判處駁回，全案確定，曾男必須入監執行剩餘7個多月殘刑。
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