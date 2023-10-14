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屏東國有地遭傾倒33噸新北廢棄物 2間環保公司負責人遭判刑

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

新北某環保公司潘姓負責人，有違反廢清法前科，竟於2021年為個人利益再次違法，他將收集的33噸廢棄物以25萬餘元代價，交予屏東某環保公司王姓負責人處理，分3次棄置於縣內某處土地遭人檢舉曝光，屏東地方法院依違反廢清法等，判潘男2年徒刑、王男1年10月徒刑，皆緩刑5年，另對2人所屬公司各開罰10萬、6萬元，可上訴。

法院經查，潘男經營廢棄物清除事業，收受市內醫療、建築廢棄物等可燃性一般事業廢棄物，因原委任的焚化廠進行歲修汰換暨相關整建工程，轉找另一間垃圾暫置場堆放，再因該垃圾場設置許可被廢止，竟將無處可去的廢棄物於2020年2月間未依規範，以每噸6500元、運費3萬5500元為代價，將總計33噸的廢棄物以25萬餘元，委託在屏東縣經營環保公司的王男處理。

王男於2020年2月14至16日間，關閉載運廢棄物的貨車定位系統，將堆置在自身公司廠內的33噸廢棄物來回3次載運至縣內某處國有土地棄置，再由他人將廢棄物轉載往別處棄置，造成附近居民生活環境惡化，遭人向環保局檢舉爆光，2人皆被屏東地檢署提起公訴。

合議庭審酌，潘男對於廢棄物清理方式、規範早有經驗，熟知廢棄物對於環境的危害，竟再違反規定，且王男案發時已取得一般與事業廢棄物的清除許可文件，明白清除流程與規範，2人這種為了個人利益、貪圖一時之便，造成環境惡化，以鄰為壑的做法毫無足取，事後雖將土地清理乾淨，但不足以作為減刑參考，依違反廢清法等，判潘男2年徒刑、王男1年10月徒刑，皆緩刑5年，並命潘於判決確定日起1年內向公庫支付10萬元、王向公庫支付6萬元，另對2人所屬公司各開罰10萬、6萬元，可上訴。

新北某環保公司潘姓負責人，將收集的33噸廢棄物，交予屏東某環保公司王姓負責人處理，分3次棄置於屏東，被依違反廢清法判刑。記者張已亷／攝影
新北某環保公司潘姓負責人，將收集的33噸廢棄物，交予屏東某環保公司王姓負責人處理，分3次棄置於屏東，被依違反廢清法判刑。記者張已亷／攝影

廢棄物 屏東縣 新北

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