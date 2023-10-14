佯稱操股高獲利吸金北逃 他化名故技重施夥3人騙更大

高雄富旺公司黃姓負責人，23年前佯稱代操股投資年獲高利，引來沈姓等21名投資人，檢調查出黃當時吸金逾1.3億元，但他化名潛逃至新北，2010年夥同陳姓3姊弟重操舊業，以雜貨店為據點，再誆騙40逾人吸金1.2億元，新北案判刑10年定讞；高雄地院依20餘年舊案，一審判他6年徒刑。黃不服上訴，二審判決刑度不變。

檢調偵查時，黃男坦言當年開設富旺公司處理股票投資，但矢口否認違反銀行法犯行，辯稱朋友拿錢請他做投資，黃否認說過「年獲利可達40%以上」，僅說股票有賺有賠，且當時投資人並沒有交付他這麼多錢，而是投資人辦卡供他使用。黃表示，於2003年起，已陸續償還款項給投資人，只是沒有相關單據可作證明。

經查，黃男違反銀行法實際不法獲利應為7461萬1540元，高雄地院一審判黃6年徒刑，併科1500萬元罰金，罰金如易服勞役，1500萬元可與2年日數比例折算，但高雄高分院認為，黃男併科罰金的金額未逾5000萬元，適用法則不當，因此撤銷改判，罰金如易服勞役，以1500萬元與1年日數比例折算。

至於刑度部分，高分院認為一審量刑允當，黃經通緝12年，因新北案遭緝獲，但即便歷經10餘年後，黃犯罪事證明確，卻仍矢口否認犯行，但當年因他週轉不靈逃匿無蹤，造成投資人求償無門，損失慘重。

犯罪所得沒收部分，高分院指出，扣除被告實際返還被害人款項2312萬8630元，所餘未扣案5148萬2910元犯罪所得，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。