男兩度持模型槍白嫖 判刑4年10月 還得賠50萬餘元

新北市蔡姓男子兩年前，3天內連續兩次透過網路找援交女到府服務，不肯付錢還持玩具模型槍脅迫，逼援交妹換穿其自備的情趣內衣，強行霸王硬上弓得逞一次，兩名援交女不甘心受辱，報警提告，其中一人還附帶民事求償，新北地院今年5月依強制性交罪及強制性交未遂罪，判刑4年10月，日前民事求償部分判決出爐，蔡男應須賠償50萬5167元，可上訴。

判決指出，無業蔡姓男子2021年5月初，3天內連續兩次透過網路找援交女到板橋區租屋處到府提供性交易服務，兩名援交女子一進門，便開口要求先支付性交易費用，豈料蔡男不僅不肯付錢還持玩具模型槍脅迫，逼援交女換穿其自備的情趣內衣，強行霸王硬上弓得逞一次，另一名援交女則是強力反抗後奪門逃出。

兩名援交女不甘心受辱，均向新北市警方報案提告，其中一人因受創嚴重，前往身心科診所看診及花費愛滋病檢測費用，並提告附帶民事告訴，求償50萬精神慰撫金和醫療費用5167元。