快訊

急轉彎！ 龍科3期驚傳「台積電放棄設廠」

藍白合會議前最新民調出爐 侯友宜超越柯文哲

司機偷籃車賤賣「1公斤20元」 中華郵政一查多達242台

男兩度持模型槍白嫖 判刑4年10月 還得賠50萬餘元

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市蔡姓男子兩年前，3天內連續兩次透過網路找援交女到府服務，不肯付錢還持玩具模型槍脅迫，逼援交妹換穿其自備的情趣內衣，強行霸王硬上弓得逞一次，兩名援交女不甘心受辱，報警提告，其中一人還附帶民事求償，新北地院今年5月依強制性交罪及強制性交未遂罪，判刑4年10月，日前民事求償部分判決出爐，蔡男應須賠償50萬5167元，可上訴。

判決指出，無業蔡姓男子2021年5月初，3天內連續兩次透過網路找援交女到板橋區租屋處到府提供性交易服務，兩名援交女子一進門，便開口要求先支付性交易費用，豈料蔡男不僅不肯付錢還持玩具模型槍脅迫，逼援交女換穿其自備的情趣內衣，強行霸王硬上弓得逞一次，另一名援交女則是強力反抗後奪門逃出。

兩名援交女不甘心受辱，均向新北市警方報案提告，其中一人因受創嚴重，前往身心科診所看診及花費愛滋病檢測費用，並提告附帶民事告訴，求償50萬精神慰撫金和醫療費用5167元。

新北地院今年5月依強制性交罪及強制性交未遂罪，判刑4年10月；民事求償部分，法官考量蔡男嚴重侵害被害女子貞操、性自主權，應負侵權行為之損害賠償責任，日前判決蔡男應須賠償50萬5167元，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

援交 提告

延伸閱讀

人妻遭色男同事硬上、拉手摸鳥 她嚇到跳車逃

雜貨店闆娘遭性侵搶走30萬 迷姦女毒友驗DNA意外破18年前懸案

「C罩杯小隻馬」收費3.5萬…政大生開網路交友公司 遭檢舉媒介性交易緩起訴

南投色男關斷腿女2天 照三餐性侵4次 一理由輕判改重判

相關新聞

男兩度持模型槍白嫖 判刑4年10月 還得賠50萬餘元

新北市蔡姓男子兩年前，3天內連續兩次透過網路找援交女到府服務，不肯付錢還持玩具模型槍脅迫，逼援交妹換穿其自備的情趣內衣，...

嘉義醉漢酒駕拒測 辱警還打壞派出所物品 法院判4個月

嘉義縣劉姓男子4月1日晚間酒後駕車，撞擊店家前啤酒貨品，員警獲報到場執行酒測，劉男拒絕，辱罵員警，徒手暴打破壞警車內壓克...

家中藏點鈔機、不明財產4500萬 3軍醫集體貪汙重罪起訴

國軍醫院年初爆發集體貪汙，包括國軍台中總醫院骨科主任林建中上校、同院醫療部主任賴金湖上校，及三軍總醫院基隆分院骨科部主任...

台灣若有戰爭能尋求國際追訴戰犯？學者建議將國際刑法內國法化

以巴戰火再起，加上先前烏克蘭戰爭，台海局勢不僅受到國際關注，最高檢察署與國內學者昨天更在一場論壇上討論，從先前國際刑事法...

辱楊實秋兒 大馬歌手驅逐出境

馬來西亞籍歌手丘沁偉協助台北市前議員楊實秋的兒子楊澤祖架設網站，因而知悉楊姓父子個資，丘沁偉與楊澤祖鬧翻後，上網辱罵楊澤...

在監投票 中選會決抗告 藍白同批

台北高等行政法院日前裁定監獄應該給受刑人投票的權利，中選會已決定提起抗告。國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，在野黨屢次提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。