家中藏點鈔機、不明財產4500萬 3軍醫集體貪汙重罪起訴

國軍醫院年初爆發集體貪汙，包括國軍台中總醫院骨科主任林建中上校、同院醫療部主任賴金湖上校，及三軍總醫院基隆分院骨科部主任郭俊麟中校，藉X光機採購案向醫材廠信興豐公司收回扣，檢調還在林住處搜出2000萬現金、點鈔機，認定不明財產4500多萬元，檢方近期再追加依貪汙一共起訴25人。

台中地檢署今年2月首波搜索，在林建中及許姓妻子家中查扣2300萬元現金、點鈔機，依金流、廠商對話，5月第二波搜索查獲同院醫療部主任賴金湖也收賄，深入追查6月發動第3波搜索，赴三軍總醫院基隆分院查獲手術室主任郭俊麟收賄，除查扣164萬元，郭也自動繳回不明財產474萬元。

檢方指出，國軍台中總醫院2020年招標，編1000多萬元預算打算購入「可移動式C臂型X光機」，信興豐公司事前掌握訊息，為確保取得標案、驗收通過，由陳姓前董事長、甘姓前總經理出面，向林建中承諾以標案金額百分之5當回扣行賄。

林答應後，明知廠商代理的X光機不符規格，仍護航讓其得標並順利驗收，甘事後也拿34萬元賄款赴醫院，和林相約外面的麥當勞交付；另林還利用自己對骨科衛材選擇有絕對主導權，向多家販售人工骨、鈦金屬骨材的廠商「論件索賄」。

檢方再清查林建中及擔任教師許姓的妻子，2020至2022年收入近2200萬元，但期間許女數次將不明大筆現金存入戶頭，還買房、160萬元進口車，另購入佛像、支付管理費，加上2月在其住處衣櫥、保險箱內查扣2300多萬元現金，扣除查得賄款104萬元，2人不明財產就增加4531萬多元。

另外，賴金湖負責「數位型C臂移動式X光機」採購主管，經信興豐陳姓前董事長2022年9月上門單獨面談，答應以標案百分之10金額當回扣，並相約院區停車場交付61萬元賄款。

檢調也查出，信興豐公司林姓經理得知三軍總醫院基隆分院也有C型臂X光機採購需求，林2021年11月就向郭遊說，郭也大膽主動以贊助研究經費為由索賄，林就承諾以標案百分之10金額做回扣，前後交付300多萬元，再經比對郭薪資，認定他不明財產達589萬多元。