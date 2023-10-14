高雄左營眷村傳屍臭味 警消破門發現獨居婦已死亡

高雄左營區海功路眷村一處住戶今天清晨近6時許，傳出怪味，鄰居報警，警消趕抵現場，在門外就聞到隱約有屍臭味，急敲門，但住戶范姓婦人沒反應，只好強行破門，進屋發現范已身亡；據了解，范平日獨居，疑有酗酒習慣，將報請檢察官相驗，查明死因。

根據了解，獨居在左營區海功路眷村的范姓婦人（63歲），因多日未出門，今天清晨5點多，鄰居聞到屋內傳出怪怪味道，擔心范有不測先報警。

警消獲報趕抵現場，在門問就隱約聞到疑似屍臭味，因敲門叫喊均無人反應，於是破門進入，發現范在屋內已氣絕身亡；警方檢視屋內無打鬥痕跡，初步排除他殺。

據悉，范婦平日獨居在眷村，鮮少與鄰居往來，有酗酒習慣，范的姊姊接獲警方通知，對於妹妹的死因無意見。將報請檢察官相驗，以釐清死因。

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