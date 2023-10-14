辱楊實秋兒 大馬歌手驅逐出境

丘沁偉辱罵台北市前議員楊實秋兒子楊澤祖，法院判賠30萬元。圖／本報資料照片 馬來西亞籍歌手丘沁偉協助台北市前議員楊實秋的兒子楊澤祖架設網站，因而知悉楊姓父子個資，丘沁偉與楊澤祖鬧翻後，上網辱罵楊澤祖「賣淫為樂」，最高法院依非公務機關非法利用個人資料罪，判處丘沁偉六月得易科罰金之刑、併科十萬罰金，執行完畢驅逐出境。

據調查，丘沁偉（卅三歲）原本來台就學，自稱「暖聲熊男」，曾創作一曲「我們回家，好嗎」，後來卻官司纏身，不僅遭控積欠房租、詐財，還因持毒被逮。

丘沁偉二○二○年十一月至二○二一年八月間，到楊實秋臉書網址張貼「欠債不還、恐嚇性侵」、「堂堂前議員之子究竟為何下海賣淫」等字句，還說「讓我們用證據說話，為您解剖議員之子賣淫為樂誇張行徑…色情夢工業」。

丘沁偉也稱楊澤祖偷拍、散布性愛影片、利用偷拍影片恐嚇女性、仗著楊實秋濫訴成性、多次在公共場所公然猥褻、對女性性騷擾、以不法手段竊取個資。

法院認為，丘沁偉貶抑楊澤祖道德形象、社會地位，使其難堪，從證據中也無從認定丘所述為真，無法認定有盡合理查證義務。