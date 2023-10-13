不滿鄰居擺花盆、很吵…男子恐嚇又放火 法官重判4年7月

彰化縣沈姓男子因不滿鄰居擺放花盆影響其車輛停放等因素，恐嚇鄰居「我會讓你死得很難看」，被報警移送法辦，但沈男返家後變本加厲去買了柴油潑在鄰居家騎樓、和車子，並點火引燃，幸好鄰居及時逃出，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪、放火未遂罪等，共將他判刑4年7月。

判決書指出，沈男今年4月17日晚間因不滿吳姓與徐姓鄰居擺放花盆影響其車輛停放，並認為鄰居經常發出聲響，影響其居住安寧，以三字經辱罵鄰居，並說「我要開車出來撞你」、「畜牲」、「我會讓你死得很難看」等話，讓鄰居心生恐懼而報警，沈男被移送地檢署，18日訊問後釋放。

但沈男心有未甘，19日清晨近5時到加油站買了5瓶礦泉水，將水倒掉後，再買柴油裝入，即到鄰居家門口騎樓將柴油倒在騎樓及小客車和機車上，並以打火機點燃衛生紙丟置在小客車上欲引燃火勢，幸好還未延燒，就被發現報警處理。

徐姓鄰居說，19日清晨她正在睡覺，突接到鄰居電話，叫她趕快出來，說她家騎樓遭人潑灑柴油，她趕快出來，才發現門前、車子都被潑柴油，車子還有燃燒痕跡，她嚇得癱軟，雙腳站不穩，幸好鄰居把她扶走，也看到沈男也往自己身上潑油。

沈男在警詢時自承潑灑柴油並點火，是想要與鄰居同歸於盡，還手持水果刀抵住自己身體，是想要自殺。並說，本來要買95無鉛汽油，但買錯了，買了柴油。

但在法院開庭時，沈男又改口辯稱，他沒有要放火燒房子，因為他知道柴油點不著，汽油才點得著，所以才買柴油。因為對方晚上都不睡覺，撞他的牆壁製造噪音，他受到干擾，才會氣憤，只是要嚇他們，又稱自己服用多顆安眠藥而意識不清。

法官認為，沈男不思以理性及平和態度，與鄰居溝通處理問題，竟先出言恐嚇及公然侮辱，讓鄰居恐懼不安，即使偵訊後釋放，仍未反省其行為，又去鄰居住處放火，危害公共安全，並可能造成鄰居人身安全、財物受到影響，沈男所為應嚴予非難，因此依恐嚇危害安全罪，判刑5月，可易科罰金，又犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判刑4年2月，全案可上訴。

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