高雄6歲童遭單親媽鏈住關浴室 「阿伯救我！」隔氣窗求救
高雄獨立扶養女兒的李姓媽媽去年10月15日外出工作，家裡無人照顧6歲女兒，李女擔心女兒外出至超商偷東西或在管理室搗蛋，竟將女兒關在浴室，並鐵鍊套在她脖子上，因女兒隔著浴室氣窗呼喊「阿伯救我」，管理員才因此報案，救出受困女童，高雄地院近日依妨害自由罪判李女徒刑3月，可上訴。
李姓婦人與洪姓女兒當時住在鹽埕區某套房，李女在餵女兒吃完午餐後，準備外出工作賺生活費，竟把鐵鍊一頭鎖在浴室內淋浴門的橫桿，另一頭直接綁在已滿6歲得女兒脖子上，限制女兒在狹小空間無法任意行動。
直到大樓黃姓管理員聽見女童「救命聲」前去查看，這件令人心酸的案件，才因此東窗事發。
李女於法庭上坦承犯行，直說無法帶女兒一起去工作，百般無奈下，才會出此下策把女兒鎖起來；但小小的身軀被鐵鍊捆住脖子，不僅造成女兒頸部肩膀都有瘀傷，事後醫院在女童的右、左大腿處，都發現有大面積的瘀青傷痕。
法官認為，李女剝奪女兒身體及意識自由，雖小小年紀僅6歲，仍會導致她身心靈受到傷害，因此，依成年人故意對兒童犯剝奪他人行動自由罪，判李女3月徒刑，且不得易科罰金之罪，但可以向檢方聲請易服社會勞動，全案仍可上訴。
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