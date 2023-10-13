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洗錢防制辦公室教育防詐 推網路遊戲積分抽蘋果手機

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

詐欺橫行，檢警頭疼，法務部今天表示，行政院洗錢防制辦公室今年首次推出「洗錢防制護金流」網路遊戲，目的是希望透過娛樂與互動，以輕鬆、易懂的方式向民眾宣導洗錢防制的重要性，避免成為受害者。

法務部指出，面對數位網路時代，平板、智慧型手機等行動裝置已成為不可或缺的工具，數位金融服務成為民眾的新選擇，但也帶來相對的風險，民眾對新興科技的一知半解，容易步入詐騙圈套。

法務部說，行政院洗錢防制辦公室為提高國人對洗錢詐騙手法的警覺性，推出「洗錢防制護金流」網路遊戲，在遊戲中，玩家將扮演海關、警察、檢察官不同角色，並在不同的遊戲中學習如何辨識洗錢行為和詐騙手法。

本次遊戲自10月13日起至12月10日止，共設計3款遊戲，分別是「海關透視眼」、「車手追追追」及「洗防大偵查」，玩家可透過不同遊戲累積積分，積分可選擇兌換贈品、抽獎券或遊玩機會。

法務部說，兌換獎項包括螢幕多功能留言板、3C收納包、升降旋轉手機支架、語音聲控LED 燈、擴展塢集線器，抽獎獎品則抽出3項最大獎，分別為蘋果手機1支及蘋果平板2個，數量有限。

法務部說，詐騙事件層出不窮，行政院洗防辦積極推動各項防詐行動，希望民眾能夠更加安全、聰明使用金融服務。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

洗錢 法務部 詐騙

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