法院裁定北監設投票所 受刑人投票權引議…法界人士這樣看

北高行裁定桃園市選委會應於北監設置投票所，讓受刑人投票。法界人士表示，法官的論點在於投票權是人民基本權利，行政機關若限制，應以法律明文規定，否則違反法律保留原則。

林姓受刑人不滿服刑無法投票，向法院提起訴訟並聲請假處分。台北高等行政法院昨天裁定，桃園市選委會應於此案訴訟確定前，在台北監獄設置投票所，供林男行使明年總統及立委選舉投票權。

桃園市選委會及中選會原本回函林姓受刑人指出，如果在監所內設置投票所，屬於「特設投票所」，即選務機關針對特定身分的選舉人，在特定地點設置投票所，是不在籍投票類型之一，考量監所情況特殊，於監所特設投票所，「允應明文規範，以避免爭議」。

不過，北高行認為，選罷法並無「特設投票所」規定，如果以非法律明文方式限制人民行使選舉基本權，違反法律保留原則。保障人權、授予人民利益的事項，縱法律並未規定細節作法，行政機關本得自主為之，不能以法無明文而卸其保障人民權利之責。

法界人士指出，法治國的行政機構「依法行政」內涵包括「法律優越（優位）」及「法律保留」2大原則，前者指的是行政機關在做成行政行為時，不可以牴觸法律的規定；後者指的是行政機關須在有法律授權時，才能做成行政行為。

法界人士表示，實務界多認為如果攸關人民權利義務事項，須以法律定之，否則違反「法律保留原則」，例如健保停復保制度涉及憲法保障的人民財產權，但衛福部僅以施行細則規範，憲法法庭判決違憲，認為如果仍有維持停保復保制度的必要性，應該以法律或法律明確授權的命令定之。

法界人士認為，此案雖不是釋憲案，但此案合議庭認為，憲法第17條保障的選舉權，是民主國家人民最基本的政治參與權利之一，如果要限制人民的投票權，須有法律明文規定，但公職人員選舉罷免法與總統副總統選罷法並沒有這樣的規定。

法界人士建議，選務相關法律的主管機關、執行機構與監所主管機關應研議修法，讓有投票權卻「穿著囚服的國民」，能讓其他國民一樣，能夠公正、公平、公開的投票，行使憲法賦予的投票權。