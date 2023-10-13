欠繳罰鍰、通行費370筆大戶 被智慧扣車馬上分期繳

行政執行署宜蘭分署在基隆與停車系統結合，實施「智慧扣車」追交通罰鍰，10月12日及13日於基隆市查扣4輛欠繳罰鍰車輛，其中周男欠繳370筆交通罰款、高速公路通行費不理，共近12萬元，遭查封扣車後，立即辦妥分期繳款。

為加強欠繳交通罰鍰等案件執行以落實交通正義，法務部行政執行署宜蘭分署於所轄基隆市區持續推動智慧追車，與基隆市政府交通處、警察局、稅務局、基隆監理站聯繫及合作，整合路邊停車格收費資訊，即時將欠繳罰鍰等車輛資訊通報宜蘭分署以利執行。

張女因欠繳交通罰鍰等38筆共7萬8000餘元未繳納遭移送執行。宜蘭分署10月12日經通報發現張女車輛停放仁二路，現場查扣。張女得知消息趕忙到場，表示因工作忙碌始未處理欠款，當場表明願意辦理分期。

郭女欠繳交通罰鍰等61筆共3萬5000餘元未繳納移送執行，她的車就在在張女車輛旁被扣，在附近的郭女兒子得知消息趕忙前來，繳納7500元並辦理分期。

周男因欠繳交通罰鍰286筆、高速公路通行費84筆，共11萬8000餘元未繳納，為基隆監理站列管的欠罰大戶，10月13日他的馬自達車輛停放信五路被查扣。周男聞訊趕忙到場，表示雖然有收到繳款通知卻因為忙碌而未處理，表達繳款意願，先行繳納8000元並辦理分期。

謝男欠繳交通及市政府罰鍰5筆共6萬餘元未繳納，車子被發現後對扣車無意見，願以分期方式繳清欠款。