快訊

基層受不了「淫威虐政」…高雄多區衛生所爆離職潮 陳其邁認了

內湖驚傳槍響！勇警追拒捕車連開2槍 負傷逮人查獲各式毒品

外國人也在內？哈瑪斯聲稱「以色列空襲炸死13名人質」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男第10次酒駕僅判6月？合議庭撤銷改判 原因曝光

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南48歲林姓男子已有9次酒駕紀錄，去年5月才縮刑期滿，今年4月傍晚他再度酒後騎車，未開大燈遭警攔查，呼氣酒測高達每公升0.95毫克，經簡易判決處6月併科罰金16萬元，檢方認量刑太輕上訴，合議庭認原審少算林1次酒駕，服刑後又兩度酒駕且超標甚多，改判1年併科罰金6萬元。

台南地院簡易判決指出，林前先後觸犯酒後駕車的公共危險罪共8次，其中第7次經地院判處8月確定，並於去年5月24日縮刑期滿執行完畢。未料，今年4月6日傍晚6時許，在公司喝酒後騎車上路，經南區中華南路與中華西路口時，因未開大燈為警攔查，酒測值達0.95毫克。

法官認他不能安全駕駛動力交通工具罪，為累犯，處6月併科罰金16萬元。檢方以原審量刑過輕，違反法秩序理念及比例原則上訴。

合議庭認為，林曾因酒後駕車公共危險案件，經判處8月確定，與另案所犯肇事逃逸罪定應執行刑2年，入監服刑，前年10月底縮短刑期假釋出監，至去年5月底縮刑期滿，執行完畢。

合議庭指出，林犯行事證明確，惟他前有9次酒後駕車公共危險犯行，依判刑確定時間計算，分別2005年1次、2009年1次、2011年1次、2013年2次、2017年1次、2018年1次、2020年1次、2023年1次，本案已屬第10次酒後駕車犯行。原審誤認本案為第9次酒後駕車犯行，量刑基礎不恰當。

又林因酒後駕車公共危險案件，2018年經判處1年確定，執行完畢後又兩度犯酒後駕車公共危險罪，且呼氣中酒精濃度高達每公升0.95毫克，超出標準甚多，足以認定林先前多次因酒後駕車公共危險犯行經法院判處罪刑並入監服刑，均未能使其戒慎行止，避免酒後駕車，漠視公眾交通安全、視法律規範於無物的心態。雖林犯後坦承犯行，態度尚可，但仍不能輕縱。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

合議庭認為，原審誤認林為第9次酒後駕車犯行外，2018年林同犯行經判處1年，執行完畢後又兩度犯酒後駕車公共危險罪，且超出標準甚多，因而撤銷改判。圖／本報資料照
合議庭認為，原審誤認林為第9次酒後駕車犯行外，2018年林同犯行經判處1年，執行完畢後又兩度犯酒後駕車公共危險罪，且超出標準甚多，因而撤銷改判。圖／本報資料照

酒駕 台南

延伸閱讀

監外作業又出包！受刑人外出買便當出車禍竟酒駕

台南男第4次酒駕 扣31年手打檔機車讓年輕警吃盡苦頭

「酒空」退散！國慶連假台南市中西區取締17件酒駕

高雄夫妻慘死輪下兒女想和解 肇事駕駛竟喊「沒錢」打發

相關新聞

祖產贈子卻被要求住鐵皮屋 南投老翁怒提撤銷贈與勝訴

南投縣劉姓老翁將老家以贈與方式過戶給長子，但要求兒子需「孝順長輩」、「讓父親和阿嬤住到百年後」，沒想到長子今年就想把老家...

台南男第10次酒駕僅判6月？合議庭撤銷改判 原因曝光

台南48歲林姓男子已有9次酒駕紀錄，去年5月才縮刑期滿，今年4月傍晚他再度酒後騎車，未開大燈遭警攔查，呼氣酒測高達每公升...

彰縣里長落選人不滿前妻「學薩克斯風」 竟砍她雙手…遭重判6年2月

去年五合一大選，彰化縣某楊姓里長候選人，選後怒砍前妻，引發地方議論，一度傳出是落選心情差才遷怒前妻，不過經調查發現，原來...

科慕觀音廠工安意外2工人死亡 議員爆：要防第2個RCA

台灣科慕公司桃園觀音廠歇業，業者委外拆除隔熱磚昨天發工安意外造成2名工人送醫不治。市議員吳進昌、許更生指出，先前就向市府...

老兵被迫半夜行房睡不飽 悍妻立約「離婚終身俸都給她」

台中1名從軍30多年退伍老兵婚後遭妻子羞辱，對方常罵他「又老、又窮、又醜」，或半夜要求行房害先生睡眠不足，2人婚前還簽約...

藏匿屏東偏僻山區經營露天賭場聚20多名賭客 備把風人員仍遭逮

48歲吳姓男子邀集嗜賭天九牌同好，跑到屏東縣新埤鄉餉潭村山上一處寺廟旁工寮聚賭，警方獲報後於下午前往山區搜索，快跑至山頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。