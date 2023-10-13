老兵被迫半夜行房睡不飽 悍妻立約「離婚終身俸都給她」
台中1名從軍30多年退伍老兵婚後遭妻子羞辱，對方常罵他「又老、又窮、又醜」，或半夜要求行房害先生睡眠不足，2人婚前還簽約「若離婚，財產都歸老婆、退休俸都給她」，先生因不堪受虐訴請離婚；法院認為妻子施暴明確，判准2人離婚，計算剩餘財產判妻子應給付先生87萬元，可上訴。
先生控訴，和妻子結婚10多年，常遭對方因細故拿衣架毆打成傷，老婆常把「又窮、又老、又醜」掛在嘴邊辱罵他並逼下跪道歉，且妻子日夜顛倒，會深夜逼他出去買晚餐，或罔顧他意願要求行房，害他長期睡眠不足，還命他清理沾染經血床單，又以沒洗乾淨咆哮掌摑。
他還說，收入全交給老婆，但她花費無節制造成背負數十萬債務，且為滿足虛榮心還貸款200萬元買進口車代步，結果妻子4年就4出險4次，2020年還深夜撞上環保車造成車子半毀。自己2015年生病住院，妻子卻從未到醫院照顧。
先生說，他不堪長期生活遭老婆虐待，向法院訴請離婚，並就2人剩餘財產，請求法院分配。對此，妻子抗辯稱，對於老公控訴她羞辱、施暴種種行為全數否認，反控先生婚姻不忠，彼此才偶有爭吵且先生傷勢也不嚴重，不同意離婚。
法院查，妻子毆傷先生部分，刑事已依傷害罪判她拘役40日確定，且先生也提出傷勢照片、驗傷及錄音等佐證，審酌2人已經分居2年多，妻子雖不願離婚，但也沒積極謀求修復感情作為，判准2人離婚。
法院再查，2人婚前曾簽約，承諾若未和平相處再提離婚，財產都歸妻子所有，拋棄剩餘財產分配請求權，但經先生否認。法院勘驗契約發現，雖記載「若沒做到，財產都歸老婆，終身俸都歸她」、「如再離婚，全部財產都歸老婆」等。
法院認為，契約中另有不得吸菸、與異性曖昧，玩電腦等，但均未言及剩餘財產，其應為維繫感情、安撫妻子，但不能認定先生已拋棄剩餘財產分配請求權，經計算雙方財產後，判妻子應給付先生87萬6227元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言