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老兵被迫半夜行房睡不飽 悍妻立約「離婚終身俸都給她」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名從軍30多年退伍老兵婚後遭妻子羞辱，對方常罵他「又老、又窮、又醜」，或半夜要求行房害先生睡眠不足，2人婚前還簽約「若離婚財產都歸老婆、退休俸都給她」，先生因不堪受虐訴請離婚；法院認為妻子施暴明確，判准2人離婚，計算剩餘財產判妻子應給付先生87萬元，可上訴。

先生控訴，和妻子結婚10多年，常遭對方因細故拿衣架毆打成傷，老婆常把「又窮、又老、又醜」掛在嘴邊辱罵他並逼下跪道歉，且妻子日夜顛倒，會深夜逼他出去買晚餐，或罔顧他意願要求行房，害他長期睡眠不足，還命他清理沾染經血床單，又以沒洗乾淨咆哮掌摑。

他還說，收入全交給老婆，但她花費無節制造成背負數十萬債務，且為滿足虛榮心還貸款200萬元買進口車代步，結果妻子4年就4出險4次，2020年還深夜撞上環保車造成車子半毀。自己2015年生病住院，妻子卻從未到醫院照顧。

先生說，他不堪長期生活遭老婆虐待，向法院訴請離婚，並就2人剩餘財產，請求法院分配。對此，妻子抗辯稱，對於老公控訴她羞辱、施暴種種行為全數否認，反控先生婚姻不忠，彼此才偶有爭吵且先生傷勢也不嚴重，不同意離婚。

法院查，妻子毆傷先生部分，刑事已依傷害罪判她拘役40日確定，且先生也提出傷勢照片、驗傷及錄音等佐證，審酌2人已經分居2年多，妻子雖不願離婚，但也沒積極謀求修復感情作為，判准2人離婚。

法院再查，2人婚前曾簽約，承諾若未和平相處再提離婚，財產都歸妻子所有，拋棄剩餘財產分配請求權，但經先生否認。法院勘驗契約發現，雖記載「若沒做到，財產都歸老婆，終身俸都歸她」、「如再離婚，全部財產都歸老婆」等。

法院認為，契約中另有不得吸菸、與異性曖昧，玩電腦等，但均未言及剩餘財產，其應為維繫感情、安撫妻子，但不能認定先生已拋棄剩餘財產分配請求權，經計算雙方財產後，判妻子應給付先生87萬6227元。

先生控訴妻子常施暴、羞辱他，法院判准2人離婚，妻子應給付先生87萬6227元。。示意圖／ingimage
先生控訴妻子常施暴、羞辱他，法院判准2人離婚，妻子應給付先生87萬6227元。。示意圖／ingimage

財產 離婚 老婆

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