聽新聞
test
0:00 / 0:00
藏匿屏東偏僻山區經營露天賭場聚20多名賭客 備把風人員仍遭逮
48歲吳姓男子邀集嗜賭天九牌同好，跑到屏東縣新埤鄉餉潭村山上一處寺廟旁工寮聚賭，警方獲報後於下午前往山區搜索，快跑至山頭高地阻止許姓男子通風報信，其中有幾名賭客不顧安全沿山壁逃跑仍遭逮，現場查獲負責人吳男及賭客共24人，查扣賭資共72萬餘元，詢後各依違反刑法賭博罪嫌移送。
警方指出，日前獲報有賭客藏於新埤鄉餉潭村山區一處宮廟旁工寮，經數日現場埋伏跟監蒐證，掌握確切情資，於昨下午3點左右為避免驚擾，查緝人員避開產業道路，轉沿周邊山坡地形，穿越叢林，持搜索票直搗露天賭場，當場查獲吳男及許姓把風人員等2人，另有賭客22人，現場查扣賭資72萬600元、天九牌及骰子等相關證物。
詢後將現場負責人及把風工作人員及賭客24人，依涉嫌刑法賭博罪嫌隨案移送屏東地檢署偵辦。潮州分局長林明波表示，賭博所衍生的債務問題常形成治安事件，將持續針對轄區實施清查、杜絕不法，仍持續加強蒐報取締，杜絕賭博不法風氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言