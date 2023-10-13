藏匿屏東偏僻山區經營露天賭場聚20多名賭客 備把風人員仍遭逮

48歲吳姓男子邀集嗜賭天九牌同好，跑到屏東縣新埤鄉餉潭村山上一處寺廟旁工寮聚賭，警方獲報後於下午前往山區搜索，快跑至山頭高地阻止許姓男子通風報信，其中有幾名賭客不顧安全沿山壁逃跑仍遭逮，現場查獲負責人吳男及賭客共24人，查扣賭資共72萬餘元，詢後各依違反刑法賭博罪嫌移送。

警方指出，日前獲報有賭客藏於新埤鄉餉潭村山區一處宮廟旁工寮，經數日現場埋伏跟監蒐證，掌握確切情資，於昨下午3點左右為避免驚擾，查緝人員避開產業道路，轉沿周邊山坡地形，穿越叢林，持搜索票直搗露天賭場，當場查獲吳男及許姓把風人員等2人，另有賭客22人，現場查扣賭資72萬600元、天九牌及骰子等相關證物。