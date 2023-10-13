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窮追不捨國中學妹 台南30歲男私訊、曝個資喊話判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

年約30歲毛姓男子今年4月巧遇10多年前心儀的國中學妹，興沖沖表明身分，想重溫往日情遭拒且電話也封鎖，他仍不死心改用匿名帳號不斷私訊，且在臉書上貼文示愛，公布學妹帳號及暱稱，隔空喊話要學妹跟他聯絡，令學妹心生畏懼提告，台南地院認他犯跟蹤騷擾罪處拘役20日。

判決指出，毛於4月7日凌晨3時許起，明知女方已將他封鎖，顯然已無意與他聯絡、接觸，仍違反其意願，使用兩臉書帳號私訊功能，頻繁傳送訊息給女方，並在個人臉書頁面上公開貼文要求女方與他聯絡，且在貼文中公開女方臉書網站帳號、暱稱，使女方心生畏怖，已影響其日常作息及活動。

毛於偵查中坦承不諱，與學妹於警詢及偵查中的證述情節相符，並有對話紀錄截圖7張、臉書網站截圖3張佐證，法官認事證明確。

台南地院審酌，毛與女方為國中學長、學妹關係，明知女方已將他封鎖，顯已無意與他聯絡接觸，仍違反其意願，反覆以私訊等方式對女方跟蹤騷擾行為，對於女方日常生活及社會活動造成干擾，並使女方心理上承受極大壓力，所為很不應該。

另考量毛前有竊盜等前科紀錄，及其犯罪動機、目的、手段、犯罪持續期間、所生危害，迄未與女方達成和解賠償損害，及其犯罪後坦承犯行態度等一切情狀，依法量處其刑。

台南地院審酌，毛男明知女方已將他封鎖，顯已無意與他聯絡接觸，反覆以私訊等方式對女方跟蹤騷擾行為，並使女方心理上承受極大壓力，認他犯跟蹤騷擾罪，處拘役20日。圖／本報資料照
台南地院審酌，毛男明知女方已將他封鎖，顯已無意與他聯絡接觸，反覆以私訊等方式對女方跟蹤騷擾行為，並使女方心理上承受極大壓力，認他犯跟蹤騷擾罪，處拘役20日。圖／本報資料照

跟蹤騷擾

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