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持刀猛砍前妻頭手害重傷 男子遭判6年2月

中央社／ 彰化縣13日電

彰化員林市楊姓男子和前妻曹姓女子去年發生爭吵，楊男持菜刀猛砍曹女，造成頭部及手部重傷，彰化地院今天依刑法殺人未遂罪，判處楊男有期徒刑6年2個月。

根據台灣彰化地方法院公布的刑事判決書，楊男和曹女在民國111年10月離婚，2人雖住在一起，不過同年12月楊男酒後因感情等問題與曹女發生爭吵，楊男將曹女推往冰箱及廚房門檻處，造成跌倒在地。

楊男順手在廚房拿了菜刀後猛砍曹女，曹女則伸手阻擋；警方獲報趕到現場逮捕楊男後，另將曹女送往員林基督教醫院急救，女子頭皮有多處開放性傷口，頭部傷口深可見骨，雙手除有多處開放性傷口外，肌腱也斷裂，所幸經急救後救回性命。

楊男在法院審理此案時矢口否認有意殺人，強調自己沒有要傷害被害人，也不是要從被害人的頭或臉砍下去，只是針對被害人的手。

不過地院法官認為，從現場照片及曹女證詞，可確認楊男盛怒之下持菜刀砍曹女保護頭頂的雙手時，原先的犯意從重傷害升高為殺人，至為明確。

法官認定被告涉犯刑法殺人未遂罪，考量被告犯後雖與被害人達成和解，不過只承認部分犯行，犯後態度不佳，判處有期徒刑6年2月，全案仍可上訴。

殺人 離婚

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