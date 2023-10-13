變5億！朱國榮棄保潛逃先沒收4億 法院今天裁定再加1億

國寶集團總裁朱國榮涉及掏空、內線交易、炒股案棄保潛逃，台灣高等法院沒收朱的4億元保證金對他發布通緝；朱國榮另涉炒作松崗股票獲利上億，以1億元交保，檢察官聲請沒收這筆保證金，台北地院審理後，裁定也沒收。

朱國榮所涉及的掏空、內線交易、炒股等案件，台灣高等法院各判處8年、16年有期徒刑，不過，朱國榮上月7日棄保潛逃，台北地檢署已依入出國移民法指揮警方組專案小組偵辦。

有關朱國榮新被沒收保證金的案件，源於檢方指控朱國榮在2018年炒作松崗資產管理公司股票，股價一路28.5元一路炒至53元，朱獲利1.2億元一案。

台北地檢署2019年5月發動偵查傳喚朱國榮之後，諭令他以1億元交保，2020年12月時依違反證交法起訴朱國榮共4人，目前案件在台北地院審理，尚未審結。

由於朱國榮已有逃匿之實，一審蒞庭的公訴檢察官聲請沒收這筆1億元保證金，法官上月22日傳喚朱國榮未到，28日再傳喚具保人即朱國榮的胞妹朱佩瑜調查；朱佩瑜告訴法官，她已數月無法聯繫朱國榮，也不知朱國榮有無出國。