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影／高雄街頭暴力 居酒屋離職店長裝散步埋伏殺老闆

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市苓雅區今天凌晨發生街頭暴力事故，李姓男子帶鐵棍散步，一路裝成若無其事，趁居酒屋老闆林姓男子在路上與朋友聊天，持刀、棍涉嫌殺傷林。警方逮捕李，查出他原本是居酒屋店長，依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

據了解，今天凌晨5時許，居酒屋林姓老闆（28歲）在高雄市苓雅區興中一路與仁智街口，正與另2名朋友聊天，李姓男子（33歲）沿興中一路步行而來，將鐵棍搭在肩上，裝成散步模樣，靠近路口確認林後，突然加速衝上前，持鐵棍涉嫌擊傷林，並拿水果刀劃傷林的背部1刀。

林與2名朋友搶下李姓男子的刀、棍，報警處理。警方趕到場，立即逮捕李，查扣刀、棍，並將林送阮綜合醫院治療，已無大礙。

據悉，林經營居酒屋，李姓男子曾是店長，約1個月前，雙方因發生爭執，李被辭退，疑因此對林不滿，李才凌晨尋釁，趁林不注意下動手。全案依殺人未遂、恐嚇及傷害罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

居酒屋離職店長李姓男子（右下）肩上搭著鐵棍，慢慢靠近在路口聊天的居酒屋老闆。記者林保光／翻攝
居酒屋離職店長李姓男子（右下）肩上搭著鐵棍，慢慢靠近在路口聊天的居酒屋老闆。記者林保光／翻攝
李姓男子（左二）涉嫌殺傷居酒屋老闆被捕。記者林保光／翻攝
李姓男子（左二）涉嫌殺傷居酒屋老闆被捕。記者林保光／翻攝

居酒屋 殺人 老闆 傷害罪

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