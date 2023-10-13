恐怖雙桶屍...少女遭斷脖塞進桶 家屬共獲判1257萬

男子徐德益私吞百萬元土地交易款，和陳姓女友、同夥王閔正謀議誣陷給17歲蔡姓少女，凶殘割斷蔡脖子裝封屍，徐又教唆他人射殺黃姓證人裝桶棄屍，徐等一審被判死刑、無期；法院另判徐、王及陳應給付蔡姓少女父母892萬元，另徐及6名同夥應給付黃男母親、女兒365萬元，可上訴。

台中地檢起訴指出，徐德益（35歲）2016年和王閔正一起做土地買賣、貸款，因王上網認識蔡姓少女（17歲），後來徐和陳姓女友（犯案時僅15歲，由少年法庭審理）、王於受託辦理土地繼承登記及出售將一筆380萬元資金花光，因還不出錢竟共謀殺害蔡姓少女，再誣陷她捲款潛逃。

同年5月眾人先在新竹租屋處，徐假借神明起乩指責蔡女不知檢討並她一直喝酒，蔡被灌醉後，徐、王則壓制掐暈她後，再由陳女拿鐵鎚重擊蔡頭部4、5下，王接手繼續猛捶，蔡被打昏後，徐還拿剪刀刺她胸口、旋轉攪動剪刀，最後用菜刀割斷頸部慘死。

眾人確認少女死亡，就拿抹布擦血跡滅證，並以麻繩綑綁、毛巾包裹遺體，數日後才裝進橘色大塑膠桶內載往彰化，還刻意在上方貼「有毒勿碰」標語，因被民眾反映擋道且散發屍臭，他們又倒入漂白水、鹽酸並噴灑芳香劑，最後運往徐男豐原老家藏放，直至2020年11月18日才被查獲。

檢方還查出，徐德益2018年因放款認識同夥林宥廷、張集喬，張男因得知死者黃男的何姓友人要辦土地貸款，由張介紹給徐承接，未料等到何交付相關文件，徐等卻直接把土地賣掉得利2690萬元。

何不滿提告詐欺，徐德益擔心黃證詞對他不利，2019年6月5日找陳姓女友、林宥廷、王閔正、張集喬、童睿明、趙子真及宋文達等人，趁黃開完庭走出台中地檢署押走人，帶到太平區一處狗場痛毆，由張、趙朝他脖子注射含海洛因的毒針，林再開槍射殺，同樣裝桶以水泥封屍拿到苗栗棄屍。

蔡姓少女的父親主張，徐、王及陳殘殺他女兒，造成父女天人永隔，白髮人送黑髮人，求償精神撫慰金600萬元。蔡的母親也說，女兒遇害她天天以淚洗面，至今無法走出傷痛，求償809萬；黃姓男子的母親、女兒也說，突遭逢喪親之痛，且黃死狀淒慘，讓他們深受打擊，求償665萬元。

民事庭查，徐、王一審各被依殺人等判死刑、無期徒刑，徐、王共同侵權行為造成死亡結果應負損害賠償責任。經審酌雙方財產、侵害程度，判徐、王及陳應給付蔡姓少女父親、母親各240萬元、652萬3465元；另徐及6名同夥，應給付黃的母親、女兒一共365萬400元。