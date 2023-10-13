工地棍擊同事後腦杓致死 國民法官審前高雄男獲准8萬具保

高雄燕巢某鋼鐵廠王姓男員工今年初因意見分歧與林姓同事發生爭執，竟隨手拿起鐵條重擊林男後腦杓，導致他當場昏迷，住院不到一周，腦死身亡，王男被依傷害致死罪嫌起訴；這起工地命案為橋頭地院國民法官今年首審案，王男至今羈押近9月，日前聲請具保停止羈押，法院裁定具保金8萬，限制住居。

案發後，王男因傷害致死罪經檢方提起公訴，法院認為王男傷害致死罪嫌重大，該罪法定最輕刑度7年，且具相當理由認定王男有勾串證人之虞，因此王男自5月15日起執行羈押並禁止接見、通信，並延長至今。

日前王男向法院聲請具保停止羈押，辯護人指出，王男對起訴犯罪事實及罪名均認罪，並無勾串證人之虞，且羈押前有穩定工作，並無延長羈押必要性，希望能停止羈押及停止禁止接見通信，聲請具保以停止羈押。

王男雖坦承起訴書所載犯罪事實及罪名，涉犯傷害致死罪嫌重大，但法院認為，王男歷次陳述反覆不一，也與證人、法醫之證述內容不一，仍有相當理由認為被告為脫免罪責，有勾串證人之虞，有羈押必要性。