「別傷我家人！」女失控持刀亂砍 受傷嬤求情獲判無罪

桃市黃姓女子今年3月2日晚間，喃喃自語「別傷我家人！」，然後無故持菜刀砍殺同住的八旬阿嬤，黃母聽聞哀嚎聲報警，及時將阿嬤送醫救治才倖免於難，黃女犯案後遭羈押並接受治療，精神狀況才漸漸好轉，言詞辯論庭時，受傷嬤到場哭著為孫女求輕判，桃園地方法院昨審結，黃女依家暴殺人未遂罪獲判無罪，令入相當處所或以適當方式，施以監護5年，本案可上訴。

今年3月2日晚間9點8分，黃女在桃園市桃園區住處突然持菜刀，朝阿嬤頭部、手部、腿部等身體部位揮砍數10刀，導致阿嬤頭皮及臉部多處撕裂傷、雙手及雙側前臂多處撕裂傷肌腱損傷、右手第四指指骨開放性骨折、左手第五指掌指骨關節骨折、雙腳及雙足多處撕裂傷等傷害。後因黃母聽見婆婆的哀嚎聲報警，黃女當場遭警方逮捕，並將阿嬤送醫救治。

法官開庭時，黃女坦承犯行，以「當下出現幻聽幻覺，不但叫她去死，還有許多親友表示被害死，要她報仇」來辯稱；法律扶助律師也說「被告行為時因妄想型思覺失調症發作，無法辨識行為能力」；而受傷阿嬤準備程序、審理庭皆出庭求情，表示孫女是精神病發作，「好的時候很好，會關心我，希望治療她、判輕一點」；經法院囑託衛福部桃園療養院對黃女進行鑑定的結果，診斷出黃罹有思覺失調症，建議她應持續接受精神科治療。

法官說，阿嬤是黃女的至親，彼此感情良好，若黃女非因精神障礙致不能辨識行為違法，以及欠缺辨識行為能力，豈可能無端對至親痛下殺手。綜上所述，認為黃女確因精神疾病影響，造成無法辨識行為違法，顯無責任能力，符合刑法不罰情形。