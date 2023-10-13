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受刑人可獄中投票 法務部：配合維安

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜鄭媁／台北報導

法務部矯正署台北監獄外觀。圖／聯合報系資料照片
法務部矯正署台北監獄外觀。圖／聯合報系資料照片
台北高等行政法院昨首度裁准受刑人投票桃園市選舉委員會應在台北監獄設投票所，並以七千字新聞稿敘明裁定理由，其中也透露法務部的立場及態度，認為戒護外出投票人力捉襟見肘，且風險極高，會配合選委會在間設置投票所，協助投開票所維安。

矯正署回應，林姓受刑人聲請假處分，因桃園選委會將提抗告，案件尚未確定，矯正機關是否設置投票處所，將待法院最後裁判結果再行處理。

北高行理由指出，法務部表明近期調查設籍在台北監獄受刑人約一二三名，如外出投票有脫逃之虞者應用戒具，並須以兩名人員戒護一名受刑人的配置，監所人力捉襟見肘，未外出的人犯也需要安撫，風險極高，並表明會配合選委會在監獄設置投票所。

桃園選委會雖認為，每位選舉人應克服自己問題到監獄外投票所投票，且由監所戒護即可達到目的，但法院認為受刑人在監執行，人身自由受限，不是徒憑己力就可以克服監獄圍牆的物理限制。

北高行創下首案受刑人在監投票的裁判，而去年死囚蕭仁俊、廖家麟等七名受刑人因在監無法參與十八歲公民權修憲複決公投，請求在監所設投開票所或戒護投票被否決，也以中選會為相對人，聲請定暫時狀態處分。

政大政治系教授陳陸輝表示，中選會無法具體執行可能是因監所內受刑人戶籍來自不同地方，若遇九合一大選受刑人都要求比照，選務工作恐會變得複雜，最好的解決之道是盡快設置電子投票。

投票 受刑人 桃園市選舉

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