受刑人可獄中投票 法務部：配合維安

法務部矯正署台北監獄外觀。圖／聯合報系資料照片 台北高等行政法院昨首度裁准受刑人投票，桃園市選舉委員會應在台北監獄設投票所，並以七千字新聞稿敘明裁定理由，其中也透露法務部的立場及態度，認為戒護外出投票人力捉襟見肘，且風險極高，會配合選委會在間設置投票所，協助投開票所維安。

矯正署回應，林姓受刑人聲請假處分，因桃園選委會將提抗告，案件尚未確定，矯正機關是否設置投票處所，將待法院最後裁判結果再行處理。

北高行理由指出，法務部表明近期調查設籍在台北監獄受刑人約一二三名，如外出投票有脫逃之虞者應用戒具，並須以兩名人員戒護一名受刑人的配置，監所人力捉襟見肘，未外出的人犯也需要安撫，風險極高，並表明會配合選委會在監獄設置投票所。

桃園選委會雖認為，每位選舉人應克服自己問題到監獄外投票所投票，且由監所戒護即可達到目的，但法院認為受刑人在監執行，人身自由受限，不是徒憑己力就可以克服監獄圍牆的物理限制。

北高行創下首案受刑人在監投票的裁判，而去年死囚蕭仁俊、廖家麟等七名受刑人因在監無法參與十八歲公民權修憲複決公投，請求在監所設投開票所或戒護投票被否決，也以中選會為相對人，聲請定暫時狀態處分。

政大政治系教授陳陸輝表示，中選會無法具體執行可能是因監所內受刑人戶籍來自不同地方，若遇九合一大選受刑人都要求比照，選務工作恐會變得複雜，最好的解決之道是盡快設置電子投票。