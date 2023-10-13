新聞眼／亡國感大戲 司法迫害向心夫婦人權

向心（右）、龔青（左）。圖／聯合報系資料照片 從上屆大選前糾纏至今的「向心、龔青」案在檢察官終於放棄對洗錢無罪判決上訴後，喧騰四年多的「亡國感」戲碼終於謝幕；向心案從海峽諜報片演成跨境洗錢片，直到公權力再也沒有理由挾持為止，如夢一場的驚奇個案，對台灣的人權、法治都是一大汙點，未來註定要在中華民國的司法史上記一筆。

台灣號稱民主自由的國度，藍綠白政黨政治主張不盡相同，但對司法人權的維護，理應有普世一致的價值觀；向心案在抗中保台總統大選基調中應運而生，檢調即使體察上意，但若查無共諜證據，理應速速結案了結，孰料再以洗錢罪名沾染，戲又拖幾年。

向心在法庭中辯論共諜洗錢案時說，「哪有共諜在敵區置產之理？」向心說出普通人的生活經驗法則，更深一層的諷刺，是質問檢察官辦案為何只看政治風向而看不見缺乏證據。

近年來，司法高層屢屢強調要重視國家安全案件，兩岸情勢確實緊繃、愛國主義並非壞事，不過，司法代表天平，面對任何人事物，都要維持形式與實質平等，就算懷疑有人破壞國安，也要讓證據說話，國家將偵查權交給檢察官，案子辦不成卻誤人四年時光，檢方從頭尾沒一句交代。

對於檢察官傾國家之力起訴、最後卻無罪確定的案件，如今高居廟堂之上的多位綠營「人權律師」都曾對檢方嚴辭批判，要求檢討改善。

但看「向心案」的一番起落，辦不成共諜案辦洗錢罪，資產扣押不算，當事人涉訟後身心靈俱傷，誰能說向心夫婦的基本權沒有被迫害？這是號稱保障人權的政府應有的作為嗎？