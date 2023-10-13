聽新聞
test
0:00 / 0:00
立委質疑 朱國榮逃亡 僅所長扛罪
國寶集團總裁朱國榮炒股、內線交易被判重罪，上月放棄五億保證金潛逃海外，司法院昨接受立委曾銘宗質詢指出，二○一九年至今年八月通緝犯共有五萬八千餘人行蹤不明，立委王鴻薇質疑，朱國榮逃亡卻只有派出所長一人扛罪顯不合理。
朱國榮逃亡後外界批評司法部門欠缺防逃機制，讓台灣成為「逃犯天堂」。曾銘宗質疑，若連判刑確定潛逃出境的詳細人數都沒有統計，「司法院在做什麼事？」李釱任指出，司法院統計通緝人數皆是法院審理中行蹤不明，判刑確定執行部分則由檢察官統計。
立委林思銘指出，耗費預算兩億八七○○萬元的科技設備監控中心去年一月十二日揭牌，目的是為落實司改國是會議強化刑事訴訟法防逃措施，但仍讓朱國榮潛逃出境，顯見法官沒有運用科技設備監控即讓朱交保。
林思銘說，警政署統計潛逃出境通緝犯有八千人，由數據來看，科技設備監控使用率院方、檢方各十三案，至今全部僅廿六案，質疑院檢不充分運用科技監控的原因，且經濟犯罪並未列入科技監控犯罪類型之中，確實出現漏洞。
王鴻薇說，朱國榮逃亡讓司法顏面盡失，但只有派出所長一人扛罪拔官非常不合理，其他人沒有被究責檢討，質問「所長可以癱瘓防逃機制，造成系統性失靈嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言