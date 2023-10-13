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立委質疑 朱國榮逃亡 僅所長扛罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃。圖／聯合報系資料照片
國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃。圖／聯合報系資料照片
國寶集團總裁朱國榮炒股、內線交易被判重罪，上月放棄五億保證金潛逃海外，司法院昨接受立委曾銘宗質詢指出，二○一九年至今年八月通緝犯共有五萬八千餘人行蹤不明，立委王鴻薇質疑，朱國榮逃亡卻只有派出所長一人扛罪顯不合理。

朱國榮逃亡後外界批評司法部門欠缺防逃機制，讓台灣成為「逃犯天堂」。曾銘宗質疑，若連判刑確定潛逃出境的詳細人數都沒有統計，「司法院在做什麼事？」李釱任指出，司法院統計通緝人數皆是法院審理中行蹤不明，判刑確定執行部分則由檢察官統計。

立委林思銘指出，耗費預算兩億八七○○萬元的科技設備監控中心去年一月十二日揭牌，目的是為落實司改國是會議強化刑事訴訟法防逃措施，但仍讓朱國榮潛逃出境，顯見法官沒有運用科技設備監控即讓朱交保。

林思銘說，警政署統計潛逃出境通緝犯有八千人，由數據來看，科技設備監控使用率院方、檢方各十三案，至今全部僅廿六案，質疑院檢不充分運用科技監控的原因，且經濟犯罪並未列入科技監控犯罪類型之中，確實出現漏洞。

王鴻薇說，朱國榮逃亡讓司法顏面盡失，但只有派出所長一人扛罪拔官非常不合理，其他人沒有被究責檢討，質問「所長可以癱瘓防逃機制，造成系統性失靈嗎？」

司法院 朱國榮 王鴻薇 林思銘 刑事訴訟 國寶 內線交易

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