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im.B吸金案開庭 自救會批大案小辦

聯合報／ 記者蔣永佑王聖藜房荷庭／台北報導

台北地院昨天對im.B吸金案開調查庭，自救會成員在法庭外抗議，要求徹查金流、追回不法所得。記者林伯東／攝影
台北地院昨天對im.B吸金案開調查庭，自救會成員在法庭外抗議，要求徹查金流、追回不法所得。記者林伯東／攝影
涉及九十億元犯罪所得的im.B吸金案今年八月起訴，自救會昨天與前立委黃國昌出席台北地院第一次調查庭，庭後要求徹查金流、追回不法所得；自救會發言人林家輝說，這件案子大案小辦，更遺漏被害人，影響被害人的權益很大。

黃國昌表示，檢方聲稱查扣土地現值根本是膨風，許多土地持分只有幾百分之一，另外，主嫌曾耀鋒無償提供給立委陳歐珀的高檔保母車，陳歐珀說已還給曾耀鋒，卻沒有出現在偵查扣押清單中，「難道人間蒸發了嗎？」

林家輝說，檢方起訴新聞稿聲稱，已扣押不動產公告現值是五億六四二八萬元，不過，曾耀鋒女友張淑芬名下川晟建設登記的十五筆中壢土地，其實只是持分地，合計才十八坪，「檢方卻說十八坪土地價值超過三億元，教人如何信服？」

林家輝指出，早在二○一七年初調查局即函詢金管會調查，金管會、銀行局卻未正視，僅以一紙公文交給調查局，以致曾耀鋒繼續吸金，顯示主管機關怠忽職責。

林家輝說，犯罪集團長達七年犯行中，有不少共犯應全面徹查，例如川晟集團旗下的馥康生醫董事長陳正修、董事李宙龍，相關金融機構如新光銀行縱容曾耀鋒利用人頭帳戶洗錢，也應調查有無勾結。

法官昨天開庭，在押被告張淑芬律師說，張女經營的事業如「妙真堂」在桃園市租賃倉庫所存放的保健食品，已過效期，有銷毀計畫，需由張女簽署委託書給胞妹的夫婿趙偉孝代辦，請求法官准予提訊、簽署。

法官同意後提解張淑芬出庭，張女在法庭內簽署十一張文件，法官還告訴張女，吸金案下月十一日將開庭審理，屆時再讓張女答辯。

曾耀鋒二○一六年與父親曾明祥、張淑芬開設im.B平台，佯稱以人頭金主原始債權人出借款項產生債權，由借款人提供不動產設定抵押，或由借款公司提供未到期支票為擔保，交由im.B媒合投資人認購，七年吸金九十億餘萬元，有五千人被害，五三七人提告。

北檢回應，im.B詐騙案涉及範圍廣、人數多，衍生至少四起相關案件，目前由北檢偵辦中。

im.B 曾耀鋒 黃國昌 陳歐珀 自救會 詐騙 保健食品

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