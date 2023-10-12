麻將館上月底遭抄 麻將最大黨黨主席開炮…台南警回應了

台灣麻將最大黨黨主席郭璽因自營的台南麻將館上月底遭警方查抄，日前兩度直播，指控辦案警方毀損麻將館設備，有如紅衛兵、黑道行徑。台南市警五分局今澄清，查扣電動麻將桌後拆下IC電子板作為證物，是偵查過程必要手段。

警分局指出，分局派員進入該店長期蒐證，掌握其經營模式及賭博事實後，檢具相關事證報請台南地檢署檢察官指揮，並聲請搜索票於9月26日執行，當場查獲賭客46人、現金3萬多元及電動麻將桌、籌碼等營賭用具，案依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

面對郭璽指控故意毀損，警方指出，在取締過程中查扣電動麻將桌IC電子板作為證物，將麻將桌放倒拆解，是偵查過程的必要手段。

另對郭指控警方恐嚇客人，只要招認就可回去一事，警方表示，本案有3名證人經釐清並未參與賭博即讓其離去，其餘當事人經詢問後請示檢察官，不予解送，並無恐嚇情事。