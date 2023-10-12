監外作業又出包！受刑人外出買便當出車禍竟酒駕

犯下強盜案遭判刑12年10月定讞的梁姓受刑人，7年前至矯正署台北監獄入監服刑，去年因表現良好獲矯正署核准自主監外作業，詎料，梁姓受刑人昨天中午在監外作業的工廠騎車外出買便當時，意外與其他車輛發生擦撞事故，警方到場發現梁姓受刑人酒測值超標，涉犯公共危險罪；台北監獄晚間說明，將取消梁姓受刑人的自主監外作業，依照監規嚴懲。

台北監獄副典獄長吳永山說，北監梁姓受刑人多年前因強盜等罪遭判處12年10月，自2015年4月21日入監服刑，去年10月19日經法務部矯正署核准自主監外作業，並自去年同月25日開始外出工作，平日作息及表現無異狀，並已符合假釋陳報規定。

吳永山表示，昨天下午1點45分接獲協力廠商通知，梁姓受刑人於工地作業中午休息時間騎機車外出購買午餐，卻因發生車禍遭警方查獲酒駕情事，北監獲悉後，立刻啟動調查及通報機制，與警方保持聯繫，所幸這起車禍無人傷亡，不過梁姓受刑人已觸犯公共危險罪，除依法配合移送偵辦外，將停止他的自主監外作業，並按監規嚴懲。

吳永山說，監所平日再三嚴囑自主監外作業受刑人在外應遵守紀律，不得有飲酒等違紀行為，每天返監時實施酒測及安檢等措施，除持續審慎辦理自主監外受刑人遴選，將要求廠商應密切掌握受刑人作業動態，加強不定時訪視及酒測抽檢，延續推動自主監外作業政策，協助受刑人順利復歸社會。

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