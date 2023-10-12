郭台銘行動連署車遭檢舉違停 警方依法告發
爭取獨立參選2024總統資格的鴻海創辦人郭台銘行動連署車遭爆違停。北市警方今天說，10日接獲民眾檢舉涉4項違規，經查併排停車及交岔路口10公尺停車違規明確，予以舉發。
郭辦發言人黃士修下午表示，已在得知此事的第一時間要求廠商改善，並請廠商負責該繳罰單。他強調，連署一定合法合規，若民眾有發現任何違法行為，歡迎舉報。
台北市警察局大同分局也透過新聞稿表示，針對網傳9日下午4時45分許轄內重慶北路3段一帶有4輛宣傳車違規停車，警方10日已接獲民眾檢舉，並依法受理。
經查相關檢舉情形，上述宣傳車遭檢舉併排違規停車、紅線違規停車、黃線違規停車及交岔路口10公尺違規停車等4項違規在案。
其中，紅線及黃線違規停車非道路交通管理處罰條例第7-1條民眾檢舉項目不予舉發；另併排違規停車及交岔路口10公尺違規停車，違規明確予以舉發。
大同分局提醒，用路人勿貪圖方便於禁止臨時停車處所違規停車，違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款在交岔路口10公尺內停車，可處汽車所有人新台幣600元以上1200元以下罰鍰，第56條第2項併排停車處2400元罰鍰。
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