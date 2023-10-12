快訊

影／終於自以色列返台 旅客憂台灣下一代「沒警覺」：不知戰爭可怕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳志祥職務評定「未達良好」他告司法院 最高行駁回確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

基隆地方法院前法官陳志祥兼任職務法庭法官，判決前法官陳鴻斌性騷擾女助理懲戒案件後，接受媒體訪談共8次，司法院認定違反法官倫理規範情節重大，年終職務評定為「未達良好」，他提行政訴訟，台北高等行政法院判陳敗訴。最高行政法院今駁回陳上訴確定。

陳志祥原先是基隆地院法官，退休轉任律師。陳任職期間兼任司法院職務法庭法官，承審陳鴻斌案件，2018年判決後連續8次在媒體訪談節目中發表言論，基隆地院年終職務評定陳志祥「未達良好」，依規定不予獎勵，他提復核後改為「良好」。

期間，陳志祥被監察委員提案彈劾，最終不成立，但認為他言論欠缺性平意識、無助於說明判決，促請司法院職務監督。司法院人事審議委員會於認為陳違反法官法、法官倫理規範，處分「警告」，另年終職務評定改「未達良好」。

陳志祥提行政訴訟，主張是案件受命法官，才在宣判後被動接受媒體訪問，只是為了澄清、捍衛司法，並成功平息社會怒火，但司法院不僅不尊重獨立審判，秘書長更對媒體表示不同意判決，稱會對他個案評鑑，趁機公報私仇。陳說，監察院彈劾不成立，證明他受陷害，司法院無正當理由變更處分，濫用裁量權。

北高行認為陳志祥是案件受命法官，不是說明新聞行政事務的專責發言人員，沒依「司法院及所屬機關新聞發布作業要點」規定陳核而接受訪問，且說明是助理「兩情相悅」、「相互挑逗」、「情愛互相試探」、「辦公廳戀情」，逾越判決內容，讓人誤認職務法庭全體成員欠缺性平意識，損害法官中立、客觀形象。

北高行指司法院考量陳志祥8次接受媒體訪問，讓外界對司法公正、公信力、法官是否具專業性平意識產生疑慮，損及司法形象，改評定「未達良好」處分沒有違誤，駁回陳志祥的請求。

陳上訴，最高行政法院認為一審認事用法無違誤，駁回陳志祥上訴確定。

基隆地方法院前法官陳志祥。圖／聯合報系資料照片
基隆地方法院前法官陳志祥。圖／聯合報系資料照片

司法院 基隆 意識

延伸閱讀

朱國榮逃亡讓司法顏面盡失 王鴻薇批：派出所長1人扛罪不合理

朱國榮跑路曝「台灣是逃犯天堂」？ 司法院：5.8萬通緝犯行蹤不明

【即時短評】司法院遭質疑裁判書系統疏漏今竟內宣粉飾 預算太多嗎？

立委林淑芬批司法院連判決書上傳都辦不好 AI判決能上路？

相關新聞

全國首件！受刑人可以投票 法院裁定桃園選委會要在台北監獄設投票所

林姓受刑人要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於明年總統大選時，在台北監獄設置投票所被拒絕，他提起行政訴訟，並聲請定暫時...

土地出租慘遭濫倒廢棄物 台南地主求償獲賠近5千萬元

陳姓男子等5人2019年5月間透過管道，以每月9萬元租金，向台南學甲某螺絲公司承租土地及廠房，雇用大貨車司機自全台各地非...

科慕觀音廠隔熱磚崩塌2工人重傷不治 災害現場遭勒令停工

台灣科慕公司觀音廠今天上午約8時10分，委外處理氯化流體床反應爐內隔熱磚敲除工程，側面隔熱磚突然崩塌，掉落的隔熱磚壓住兩...

im.B自救會質疑檢方未交代不法金流流向 北檢：多起案件仍在偵辦中

im.B吸金案今年8月底由台北地檢署偵結起訴，法官今天首開調查庭，預計11月16日進行全案第一次準備程序庭。im.B自救...

陳志祥職務評定「未達良好」他告司法院 最高行駁回確定

基隆地方法院前法官陳志祥兼任職務法庭法官，判決前法官陳鴻斌性騷擾女助理懲戒案件後，接受媒體訪談共8次，司法院認定違反法官...

高院撤銷向心、龔青出境限制 稍晚塗銷房地禁止處分登記

台北地檢署偵辦向心、龔青夫婦涉犯國安法案最終不起訴，改辦洗錢罪，一、二審也無罪，因台灣高等檢署未在11日凌晨12點前提上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。