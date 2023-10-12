陳志祥職務評定「未達良好」他告司法院 最高行駁回確定

基隆地方法院前法官陳志祥兼任職務法庭法官，判決前法官陳鴻斌性騷擾女助理懲戒案件後，接受媒體訪談共8次，司法院認定違反法官倫理規範情節重大，年終職務評定為「未達良好」，他提行政訴訟，台北高等行政法院判陳敗訴。最高行政法院今駁回陳上訴確定。

陳志祥原先是基隆地院法官，退休轉任律師。陳任職期間兼任司法院職務法庭法官，承審陳鴻斌案件，2018年判決後連續8次在媒體訪談節目中發表言論，基隆地院年終職務評定陳志祥「未達良好」，依規定不予獎勵，他提復核後改為「良好」。

期間，陳志祥被監察委員提案彈劾，最終不成立，但認為他言論欠缺性平意識、無助於說明判決，促請司法院職務監督。司法院人事審議委員會於認為陳違反法官法、法官倫理規範，處分「警告」，另年終職務評定改「未達良好」。

陳志祥提行政訴訟，主張是案件受命法官，才在宣判後被動接受媒體訪問，只是為了澄清、捍衛司法，並成功平息社會怒火，但司法院不僅不尊重獨立審判，秘書長更對媒體表示不同意判決，稱會對他個案評鑑，趁機公報私仇。陳說，監察院彈劾不成立，證明他受陷害，司法院無正當理由變更處分，濫用裁量權。

北高行認為陳志祥是案件受命法官，不是說明新聞行政事務的專責發言人員，沒依「司法院及所屬機關新聞發布作業要點」規定陳核而接受訪問，且說明是助理「兩情相悅」、「相互挑逗」、「情愛互相試探」、「辦公廳戀情」，逾越判決內容，讓人誤認職務法庭全體成員欠缺性平意識，損害法官中立、客觀形象。

北高行指司法院考量陳志祥8次接受媒體訪問，讓外界對司法公正、公信力、法官是否具專業性平意識產生疑慮，損及司法形象，改評定「未達良好」處分沒有違誤，駁回陳志祥的請求。