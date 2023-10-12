土地出租慘遭濫倒廢棄物 台南地主求償獲賠近5千萬元

陳姓男子等5人2019年5月間透過管道，以每月9萬元租金，向台南學甲某螺絲公司承租土地及廠房，雇用大貨車司機自全台各地非法載運廢塑膠混合物、集塵灰、汙泥、廢液等一般或有害廢棄物堆置而被查獲，地主求償清除處理費等7198萬多元，法官判陳等人應連帶賠償4886萬多元。

判決指出，陳姓、甲姓、林姓、余姓及謝姓男子未經主管機關核發廢棄物清除許可文件，也未經主管機關許可承租土地堆置廢棄物，即不得違法清除廢棄物，並不得提供土地堆置廢棄物，更不得任意棄置有害事業廢棄物。

陳等人於2019年5月間透過已故張姓男子，以每月9萬元租金，向學甲某螺絲公司承租宅子港段土地及其廠房，聲稱用來堆放進口行人磚。

然而，陳等人自同年5月17日起至7月底，雇用多名司機，前往新竹、台中、台南及高雄等地事業機構或處所清運廢塑膠混合物、集塵灰、汙泥、油泥、廢液、廢電子零組件等一般及有害事業廢棄物，棄置在租來土地。據統計，2個月計達20趟，陳男等人再駕駛堆高機整理廢棄物。

經環保署督察大隊及台南市環保局同年8月19日前往稽查，查獲現場堆置廢棄物，經送驗後，部分廢棄物檢驗結果PH值為12.51，低於標準值12.5，屬腐蝕性有害事業廢棄物，部分廢棄物閃火點小於40.0℃，顯低於標準值60.0℃，屬易燃性有害事業廢棄物。

經環保局預估，該片土地所堆置廢棄物清除處理成本費用為4688萬9000元，地主指清除成本提高，向甲等人請求廢棄物清除處理費用6000萬元，另廠房部分因腐蝕性及易燃性有害事業廢棄物而受損1000萬元，及自同年8月起至前年5月起訴時租金收入198萬元，合計求償7198萬元。

台南地院審理時，甲男對於公司請求沒有意見，但他現為受刑人，待出監後可以扣薪水給對方。林男說，他是受雇工作，不知所為有觸法之虞，請求法官駁回公司求償事宜。陳男則未到庭辯論，也未書狀陳述。余、謝兩人表示，對方稱是原料，不知載運的是廢棄物。