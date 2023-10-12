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高院撤銷向心、龔青出境限制 稍晚塗銷房地禁止處分登記
台北地檢署偵辦向心、龔青夫婦涉犯國安法案最終不起訴，改辦洗錢罪，一、二審也無罪，因台灣高等檢署未在11日凌晨12點前提上訴，夫妻無罪確定。台灣高等法院9月6日宣判時，仍裁定自6日起繼續限制出境、出海8月，高院表示已撤銷對向心夫妻的限制出境、出海處分。
高院表示，檢方未在10月11日晚間12時前提上訴，上訴期間屆滿，本案因而確定。
檢方在偵查期間，聲請扣押向心夫妻名下7億5373萬9千元財產內，扣押台北市信義路5段的3間房間（其中10樓的2間打通，另1間位於14樓），使得夫妻無法買賣房地、設定抵押權。稍晚合議庭也將塗銷禁止處分登記，也就是向心夫妻可以處理在台房、地。
向心夫妻早上發出聲明，寫下：
千言萬語，我們用6個感謝形容這次奇幻之旅：
感謝律師團隊的不懈努力，
感謝二級法院的公正判決，
感謝媒體朋友的公正報導，
感謝在台友人的不離不棄，
感謝臺灣醫生的悉心照顧，
感謝陌生路人的加油鼓勵！
臺灣再見！
向心
龔青
據了解，兩人不會急於今日離境。
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