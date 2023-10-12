正常儀器換成故障機台 晶元光電工程師無本撈13萬下場慘了

晶元光電邱姓設備高級工程師因積欠債務，得知林姓友人有意購買氦氣測漏儀，便利用職務之便，偷偷將公司內1台測漏儀搬出，再偷天換日成同型號的故障機台，最後變賣得手13萬元。公司將該故障機台送修後，發覺設備零件非公司資產配置，調閱監視器才知是邱男搞的鬼。新竹地院依業務侵占罪，判邱男有期徒刑6月，易科罰金18萬，緩刑3年。

判決書指出，邱男為晶元光電公司設備高級工程師，從事設備檢測暨維修工作，因積欠大額債務，得知林姓友人正尋覓某廠牌氦氣測漏儀貨源，於是利用職務之便，將公司的氦氣測漏儀換成同型號的故障機台。

林男去年10月28日傍晚5時許時，找來不知情的湯姓男子運載同型號故障的機台，並將車開到晶元光電公司N2廠碼頭區與邱男會和。林男指示湯男倒車停放在氦氣測漏儀前，以車頭向外，貨斗向後方式避開監視器，3人再將故障的氦氣測漏儀卸下，調換成正常的測漏儀離去。

林男得手後，交給邱男13萬元後離開，最後再由邱男將調換過的測漏儀推入公司廠區。林男當日就在彰化以45萬元高價，將測漏儀賣給另名林姓男子。2人以為神不知鬼不覺，晶元光電發現機台故障送修後，發覺設備零件非公司資產配置，調閱監視器影像才知是邱男搞鬼。