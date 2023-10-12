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她在臉書連名帶姓檢舉別人亂丟垃圾 觸犯個資法判決曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林姓女子在垃圾堆發現網路取貨後置棄的紙箱，認為紙箱上寫的收件人，就是沒公德心的人，拍下名字、電話號碼後上傳臉書，台北地院審理，依非公務機關非法利用個人資料罪判林女有期徒刑3月，緩刑2年。可上訴。

43歲林姓女子不滿公司旁邊巷弄遭他人亂丟垃圾，前往處理時，發現網購紙箱購物資訊上記有2名黎姓女子姓名、電話號碼，隨手用手機拍下資訊。

2023年1月18日上午10時許，林女上臉書「民生社區大小事」，將拍到資訊截圖上傳到網頁，檢方認為，林女企圖使瀏覽民眾認為被害人是亂丟垃圾的人，被害人發現後報警，檢方對林女聲請簡易判決處刑，法院審理，林女認罪，賠償對方3萬元。

判決書指出，林女不滿他人隨意棄置包裹、紙箱，擅自拍攝包裹收件人的資料上傳至臉書社團，損及被害人隱私秘密，考量她與被害人達成和解，量處有期徒刑3月，由於林女沒有前科，犯後已知悔悟，可宣告緩刑2年。

垃圾堆示意圖。圖／聯合報系資料照片
垃圾堆示意圖。圖／聯合報系資料照片

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