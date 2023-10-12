偉盟賴文正炒股案 民事求償逾5億 法院判賠4億餘元

曾為上櫃公司的偉盟工業負責人賴文正侵占采盟公司逾8億元，再與多人以其中4億多元炒作偉盟股票。民事求償部分，投保中心替1344名投資人求償5億餘元，士林地方法院日前判決，賴等人應賠償4億餘元。

全案起源於，最高檢察署特別偵查組（已裁撤）起訴，賴文正2011年至2015年間，指示員工把采盟帳戶內的7億7026萬4701元匯入黃金春帳戶；又因偉盟、采盟公司2011年間共同投標的中部科學工業園區二林基地，調度使用農業用水計畫工程，把預付工程款從偉盟撥付至采盟帳戶後，轉匯5215萬元至黃金春帳戶，共侵占采盟公司款8億餘元。

刑事部分，士林地方法院認賴實際掌控人頭證券帳戶的交割銀行帳戶，侵占采盟公司款的8億餘元，其中4億7888萬7千元用來炒作偉盟公司股票，事後賴文正陸續歸還8億2180萬元。一審判刑賴文正5年6月徒刑，二審上月審酌，案件繫屬一審迄今已超過8年，適用刑事妥速審判法減刑，業務侵占罪判3年、高買低賣證券罪判3年8月刑，未定應執行刑。