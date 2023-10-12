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跨性別、原民發聲 綠黨籲推反歧視法

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

「學生會政見、校園霸凌導致學生自殺，台灣歧視一再發生，無所不在！」綠黨秘書長王彥涵12日於監察院前表示。律師李菁琪呼籲，政府應訂定綜合性的《反歧視法》，才能改善現行反歧視規定散落於各法規的現象。隨後代表們將陳情書交給監察院，並要求行政院趕緊推出草案。

王彥涵說，在Me too運動後，立法院就在短時間內，大動作修訂性別平等三法。而台灣歧視更是無所不在，希望立法不要再拖了。

推動反歧視法

阿美族保護聯盟總召那莫·諾虎·巴魕剌（左一）與性別不明關懷理事長吳伊婷（左二）12日呼籲，政府應儘快訂定《反歧視法》。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
阿美族保護聯盟總召那莫·諾虎·巴魕剌（左一）與性別不明關懷理事長吳伊婷（左二）12日呼籲，政府應儘快訂定《反歧視法》。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

王彥涵指出，我國於1970年代簽屬批准聯合國《消除一切形式種族歧視國際公約》，後續更簽訂許多人權公約，也有許多國際人權專家到台灣審視人權狀況，但大多數結論都有：「應訂定綜合性的《反歧視法》」。

她指出，但從各種新聞事件，輕則是學生會政見，重則為霸凌事件導致學生自殺，都能看到社會上間接的或直接的歧視一再發生。王彥涵說，國家不該停滯腳步，雖已成立國家人權委員會，但也沒有聽到有結構性推動反歧視的作為。

律師李菁琪指出，反歧視綜合性立法之所以重要，是因為目前反歧視的規定散落到各法規，恐讓受歧視的民眾難以進行申訴，尤其宗教、種族等差異的歧視，甚至不見於現行法條當中。

跨性別、原民齊發聲

性別不明關懷理事長吳伊婷指出，社會上仍有許多負面標籤，比如「老弱」、「啃老」、「病殘」等標籤，更有許多人都因為這些稱號，受到權益的損害，所以才需要有更包容性的反歧視法，保障弱勢群體的權益。

阿美族保護聯盟總召那莫•諾虎•巴魕剌則指出，台灣共有58萬名原住民族，但僅有1萬多人申請原住民語的名稱。原住民在這些年來被歧視已成為常態，更導致特定族群無法用自己身分走向社會。

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