衛福部撥480億 設身障據點與加薪

社福進一步！衛福部將撥480億元增設身障中心、社區服務及替照護員加薪，以便完善對身障者的保障！衛福部12日於行政院宣布，未來5年將增聘1355名社工、14572名日照據點服務員，還有增設社區照顧中心、身障中心與擴大床位等措施，盼增加對身障者的保障。

提高照護者薪資

衛福部12日宣布「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，盼以480億元擴增社區照護身障者服務。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

衛福部指出，本計畫透過衛福部、內政部、法務部及各地方政府協力完善身心障礙者照顧服務，分4大策略「減輕家庭照顧者負擔」、「擴增社區式服務」、「擴增及多元化身障福利機構服務」及「改善服務人力之勞動條件」，預計5年投入480.5億元預算，增加1355名社工、社區居住及日間照顧據點增加服務14572人。

另外，也將提供身心障礙照顧服務之生活服務員與教保員最低薪資分別提高至33700元與37700元，使120萬餘名身心障礙者受益，未來將新增48個身心輔導團隊，將身障家照據點服務從35處增設至200處，身障機構床位5年增加1222床，並建置「精神病人家庭支持方案」，盼117年服務能涵蓋所有縣市。

增加社區照顧服務

另外，本次將新增「身心障礙者服務中心」，依障礙者狀態分級提供服務，對「高負荷家庭照護者」與「嚴重情緒行為障礙者」有更多幫助，中心也會協助民眾申請身障資格，並希望在5年內將社區式照顧服務從861處增加到1812處，盼達成「1縣市有1社宅與3據點」的目標。

衛福部次長李麗芬說明，過去雖然身障預算比起2016年增加34.9%，來到698億元，但政府考量相關照護仍不足，尤其是讓身障者留在社區生活的輔助照護設施，因此未來修法將加強對身障者的服務，將聚焦在社區據點與減輕家庭照護者負擔。

被問到此次「身心障礙照顧服務資源布建計畫（113-117年）」是否包含無障礙設施的增設？李麗芬表示，此計畫聚焦在擴增服務，並未包括改善身障者行動的部分，但行政院的身障小組有將「居住、生活設施無障礙」等議題納入專案主題討論中，未來會由各部會編列預算進行改善。

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